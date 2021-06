Koľko Slovákov čaká na očkovanie vakcínou Sputnik V? Najviac záujemcov je v tomto kraji

Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4752 ľudí.

Najviac čakateľov, a to 605, je vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt. Z hľadiska vekovej štruktúry je najmenej čakateľov, a to 19, vo veku 80 až 84 rokov. Ministerstvo zdravotníctva povolilo očkovanie aj ľuďom nad 60 rokov ešte minulý týždeň.

O ruskú vakcínu má podľa najnovších dát záujem 150 ľudí vo veku 18 až 19 rokov, 374 ľudí vo veku 20 až 24 rokov, 438 ľudí vo veku 25 až 29 rokov, 549 ľudí vo veku 30 až 34 rokov. Vo vekovej kategórii 35 až 39 rokov ide o 508 osôb a 464 záujemcov je vo veku od 45 do 49 rokov. Záujemcov vo veku 50 až 54 rokov je 322 a vo veku 55 až 59 rokov 318. Vo vekovej kategórii 60- až 64-ročných ide o 399 záujemcov a vo vekovej kategórii 65- až 69-ročných o 397 záujemcov. Zaočkovať sa touto vakcínou chce 154 osôb vo veku od 70 do 74 rokov a 48 ľudí vo veku od 75 do 79 rokov.

Najviac čakateľov na túto vakcínu, a to 955, eviduje IZA v Banskobystrickom kraji. Po ňom nasleduje Žilinský kraj s 930 čakateľmi. V Nitrianskom kraji čaká na Sputnik V 762 ľudí. Ďalej nasleduje Trenčiansky kraj s 573 čakateľmi. V Trnavskom kraji je 496 čakateľov. V Košickom kraji čaká 434 osôb a v Bratislavskom 405. Najmenej záujemcov, a to 196, eviduje IZA v Prešovskom kraji.