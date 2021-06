Štrnásty jún patrí darcom krvi: Poďakovanie a výzva z nemocnice v Levoči

Transfuziologické oddelenie Nemocnice Agel Levoča pocítilo počas posledného obdobia úbytok darcov krvi.

Príčinou je podľa hovorkyne skupiny Agel SK Martiny Pavlikovej pandemická situácia, ktorá obmedzila možnosti mobilných odberov a zhromažďovania. Nemocnica preto vyzýva darcov krvi, aby prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Najbližšie počas organizovaného odberu, ktorá bude určená pre účastníkov cestnej premávky s prilbami.

"Štrnásty jún patrí darcom krvi. Chceli by sme sa poďakovať všetkým darcom a kolegom, ktorí s nami zvládli to ťažké obdobie. Napriek tomu, že darcov bolo pre pandemickú situáciu menej, podarilo sa nám zvládnuť regulovať potrebné množstvo krvi pre pacientov našej nemocnice. Často sa nám stáva, že si darcov jednotlivých krvných skupín voláme, aby sme doplnili aktuálne potrebnú vzácnu tekutinu," hovorí primár hematologicko-transfuziologického oddelenia Rastislav Osif.

S prichádzajúcim uvoľňovaním jednotlivých protipandemických opatrení nemocnica pred darovaním krvi upustila od vypisovania čestných prehlásení. Darcovia sa stále objednávajú na konkrétny čas, a to utorky, stredy a štvrtky od 7.00 h.

"Všetci darcovia sú u nás vítaní. Zároveň by sme našich stálych darcov aj prvodarcov chceli pozvať na kvapku krvi s názvom Som tvoja krv, zachránim ti život, ktorá sa uskutoční 22. júna 2021. Bude so zameraním na ´prilbovaných´ účastníkov cestnej premávky, a to cyklistov, motorkárov či korčuliarov. Každý darca si odnesie aj nálepku so svojou krvnou skupinou, ktorú môže umiestniť na svoju prilbu, bicykel či motorku. Pre efektívnosť a plynulosť darovania bude potrebné, aby sa účastníci vopred objednali na čísle 053 391 33 70," dodáva Osif.