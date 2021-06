Vznikne nová služba starostlivosti o dieťa? Poslankyne navrhujú alternatívu ku škôlkam

Vzniknúť by mohla nová služba, ktorá spočíva v opatrovaní a starostlivosti o dieťa od jedného roku do začatia povinného predprimárneho vzdelávania, poskytovaná v skupine detí.

Cieľom je pomôcť vyriešiť deficit voľných miest v materských školách najmä vo väčších mestách a zároveň rozšíriť ponuku pre rodičov o takzvané detské skupiny. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách, ktorý do parlamentu predložili koaličné poslankyne Jana Žitňanská (Za ľudí), Katarína Hatráková, Lucia Drábiková (obe OĽaNO), Petra Krištúfková (Sme rodina) a Jana Bittó Cigániková (SaS). Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra.

Zriaďovateľom detskej skupiny by mali byť podľa návrhu zamestnávatelia rodičov malých detí, ktoré budú službu využívať, obce, združenia obcí, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia, školy, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti. Môže ísť aj o mamu na materskej dovolenke, ktorá sa chce popri svojom dieťati starať aj o ďalšie deti. Nová služba starostlivosti o dieťa v detskej skupine má stanoviť pre poskytovateľa presné podmienky, za akých túto službu môže poskytovať. Detská skupina nemá byť podľa poslankýň voči škôlke konkurenciou, ale alternatívou, keďže tu nemá ísť o klasický vzdelávací proces.

Predkladateľky v dôvodovej správe uvádzajú, že chcú umožniť, aby mohol túto novú službu využívať čo najširší okruh rodičov. Preto navrhujú, aby zriaďovateľ mohol službu poskytovať za odplatu, ktorá neprevýši oprávnené náklady vynaložené na poskytovanie služby. „Mnohým rodičom práve vzhľadom na flexibilitu služby, ktorú detské skupiny budú ponúkať, bude umožnené lepšie si zosúladiť rodinný a pracovný život, a tak sa aj rýchlejšie zaradiť späť na trh práce," dodávajú. Tvrdia, že prínosom novej služby má byť tiež prevencia sociálnej izolácie rodičov, ako aj možnosť pre zamestnávateľov udržať si kvalifikovaných zamestnancov.

V jednej detskej skupine by mohlo byť podľa návrhu najviac 24 detí. Poskytovateľ služby musí pri určovaní počtu detí v detskej skupine zohľadniť vek detí, ich zdravotný stav a dobu ich pobytu v detskej skupine. Počet detí v detskej skupine má byť znížený najviac o dve za každé dieťa so zdravotným znevýhodnením. Maximálny počet zaradených detí so zdravotným znevýhodnením v jednej detskej skupine sú dve.