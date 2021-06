Zničíme nevyužitý Sputnik ako biologický materiál? Krajčí zvaľuje vinu na svojho nástupcu a premiéra

Problémy okolo ruskej vakcíny sa stupňujú s prichádzajúcim dátumom jej expirácie. Cez víkend bolo v čakárni na Sputnik prihlásených niečo vyše 4-tisíc ľudí a tak je jasné, že mu tikajú hodiny čoraz hlasnejšie.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) otvorene hovorí o troch scenároch, čo urobiť s nevyužitými očkovacími látkami. Exminister Marek Krajčí (47) sa zbavuje viny a hovorí, že sa malo očkovanie spustiť už dávno a zachránilo by sa množstvo životov.

Polovica dávok ruskej vakcíny by mala expirovať už v júli. Stále však nie je úplne jasné, čo urobíme s nevyužitými.Nepomohlo ani to, že vakcínu sprístupnili aj ľuďom nad 60 rokov. Lengvarský preto pripúšťa, že v hre sú tri možnosti. Do úvahy prichádza ich predaj, darovanie alebo zničenie ako biologický materiál.

Nový Čas oslovil ministra s otázkou, ktorý scenár je najpravdepodobnejší. „Vakcínou Sputnik V sa očkuje len niekoľko dní, preto je predčasné v tejto chvíli sa vyjadrovať k tomu, čo bude s prípadným jej prebytkom," povedala nám hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Lengvarského predchodca Marek Krajčí trvá na tom, že sme mali Sputnikom očkovať už skôr. „Očkovať sa malo začať už v marci. Mohli sme zachrániť množstvo ľudských životov, keby sa začalo naozaj tak, ako sa pôvodne plánovalo. (..) Stratili sme, žiaľ, tri mesiace času. A nielenže sme stratili tri mesiace času, ale prebiehala tu navyše tri mesiace relatívne intenzívna, povedal by som negatívna kampaň proti tejto vakcíne,“ povedal Krajčí v relácii TA3.

Exminister zároveň hádzal špinu na svojich nástupcov Eduarda Hegera a Lengvarského. Súčasný premiér bol totiž zastupujúcim ministrom po jeho odchode a podľa Krajčího mohol vakcináciu Sputnikom rozbehnúť práve on. „Všetko sme robili tak, ako sme mali. Len, žiaľ, potom to obrovské ,politikum‘ a tlak médií okolo toho, naozaj nerozumiem, prečo sa nezačalo očkovať, zbytočne sa čakalo,“ povedal Krajčí. Lengvarský oponuje slovami, že pri akomkoľvek rozhodovaní pristupuje v prvom rade so zreteľom ochrany zdravia a životov ľudí.

„Rovnako tak je preňho dôležitá bezpečnosť pacienta. Očkovanie danou vakcínou sa odštartovalo pred pár dňami v čase, po tom ako prešla kontrolou oficiálnymi autoritami s obdržaním potrebných dokumentov. Táto téma bola pre ministra zdravotníctva zdedenou, preto vzhľadom na spomínanú bezpečnosť pacienta sa očkovanie spustilo po spomínaných úkonoch," povedala Eliášová.