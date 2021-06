Vodič zmietol z cesty rodinku na bicykloch: Janka († 41) zomrela deň pred narodeninami! Prečo došlo k nehode?

Spôsobila tragédiu vyčerpanosť vodiča? V sobotu dopoludnia sa stala pred Harmancom neďaleko Banskej Bystrice tragická dopravná nehoda.

Vodič (45) osobného automobilu vošiel do protismeru, kde zmietol mladú rodinu z Banskej Bystrice, ktorá tadiaľ prechádzala. Mamička Janka († 41) na mieste podľahla ťažkým zraneniam a jej synčeka Miška (10) vo vážnom stave previezli do banskobystrickej Detskej fakultnej nemocnice, kde sa podrobil niekoľkohodinovej operácii. Svedkom tragédie bol otec rodiny Michal (43), ktorý vyviazol bez vážnych zranení. Príčinou nehody môže byť mikrospánok vodiča.

„Vodič bol po nočnej a išiel zaviezť ženu do Turčianskych Teplíc alebo Martina, a keď sa vracal, stala sa táto tragédia.Keď sa prebral, mal už vraj ženu na kapote,“ prezradil zdroj Nového Času.

„Oni na bicykloch cestovali často. Mišo je dopravný policajt a nehodu vyšetrovali jeho kolegovia, preto to bolo pre nich veľmi ťažké. Je to strašná tragédia. Janka bola prokurátorka a v nedeľu mala oslavovať narodeniny. Žiaľ, už sa ich nedožila. Chlapček utrpel veľmi vážne rezné zranenia a aj zlomeniny. Je v umelom spánku a bojuje o život. Hlavne nech je v poriadku,“ dodal zdroj. Na miesto tragédie letel aj vrtuľník z banskobystrickej nemocnice.

Záchranári a hasiči robili všetko pre to, aby ťažko zraneným pomohli. Žiaľ, mladá žena boj o život prehrala. „Ženu sa záchranári pokúšali oživiť, no napriek snahe sa to nepodarilo,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Šofér osobného auta, ktoré do cyklistov narazilo, bol po nehode v šoku. „Alkohol u vodiča zistený nebol. Na mieste bol aj znalec z odboru cestnej dopravy, zdravotníctva a členovia posttraumatického tímu,“ uviedol banskobystrický policajný hovorca Mário Bóna.

Ako došlo k nehode: