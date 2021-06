Prechádzka v oblakoch pre deti: V Bachledovej doline vzniká unikátne ekologické ihrisko v lone prírody

Spojili príjemné s užitočným! Keď v Bachledovej doline na hrebeni Spišskej Magury otvorili populárny chodník Korunami stromov, záujem výletníkov bol taký obrovský, že sa v okolí Ždiaru vytvárali hodinové dopravné zápchy.

Tento mesiac otvoria tesne v jeho blízkosti ďalší magnet pre turistov zasadený v lone prírody. Náučno-zábavný park je nielen pre deti, ale pre celú rodinu a bude ďalším veľkým lákadlom. Jeho realizácia stála 1,5 milióna eur a začiatkom júla privíta prvých návštevníkov.

Okrem dychberúcich výhľadov rodičia spolu s ratolesťami nadobudnú mnohé poznatky o prírode a živote v horách. Kráľovstvo lesa, ako toto polhektárové miesto pomenovali, sa má stať výnimočným cieľom pre rodinné výlety. Atrakcie, ktoré sú zväčša drevené a z prírodných materiálov, sú prispôsobené terénu, aby sa minimalizovali stavebné zásahy do prostredia a stromov rastúcich navôkol.

Naopak, v objekte budú postupne vysádzané desiatky pôvodných drevín a rastlín. „Pri výsadbe s nami druhovú pestrosť konzultujú a my im metodicky pomáhame. Práve takéto detské ihrisko úzko späté s prírodou a mnohými náučnými prvkami pomáha deťom vytvárať si ekologický vzťah k prírode,“ povedal Novému Času lesník Pieninského národného parku Anton Potaš.

Vyrobili ho v Česku

Šéf montážnej firmy Jan Záhradníček (60) hovorí o celej stavbe s veľkým zanietením. „Tridsať rokov robíme takéto veci pre radosť deťom. Takže ja som ani nemohol zostarnúť, lebo stále robím detské ihriská. Toto je však niečo mimoriadne. Tu už nejde len o deti, ale o celé rodiny. A nieže deti nebudú chcieť odtiaľ odísť, ale ani rodičia si nevšimnú, ako rýchlo im tu ubehol čas,“ hovorí s úsmevom Záhradníček.

Martin Paška, šéf firmy, ktorá sa pre projekt v Bachledke rozhodla, neskrýval nadšenie z realizácie. „Bude to len štvrtý takýto rodinný park v Európe. Bude nás to stáť jeden a pol milióna eur, ale sme presvedčení, že to bude ďalší veľký prínos do belianskeho regiónu. Z Česka priviezli všetky rozobrané komponenty a tu ich už len montujeme,“ dodal Paška, pričom garantovaná životnosť atrakcií je 10 rokov, ale podľa zhotoviteľov vydržia reálne aj 20.

Kráľovstvo lesa