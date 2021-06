Srdcervúci príbeh rodiny, Kristínka (16) sa snaží všemožne pomáhať chorej sestričke: Brigáduje, aby prispela na liečbu

Zachráni Rebeku sestrička? Súdržná rodina z Gajár (okr. Malacky) sa snaží všemožne pomôcť svojmu najmladšiemu členovi. Mama Ingrid (41), manžel Jozef (41) a ich milované dcérky Kristínka (16) a Viktória (12) mali takmer bezstarostný život.

Pred dvoma rokmi mamička znova otehotnela a celá rodina sa tešila na ďalšiu dcérku. Maličká Rebeka sa však narodila postihnutá a odvtedy sa rodine obrátil život o 180 stupňov. Potrebuje rehabilitácie, na ktoré rodičia nemajú, a tak chce pomáhať aj najstaršia sestra Kristínka. Chodí na brigády a peniaze dáva sestričke.

Dievčatko potrebuje nutne rehabilitácie, ktoré však stoja množstvo financií. Ingrid je s ňou doma, a hoci manžel chodí do práce, stále je to málo. „Strašne ma mrzí, že moja najstaršia dcérka začala chodiť na brigády a prišla domov s tým, že maminka, tu máš peniaze na rehabilitácie našej Mašličky,“ so smútkom v hlase hovorí mama.

„Kristínka si našla brigádu, chodí u nás v dedine predávať zmrzlinu. Ide vždy po škole aspoň na tri hodiny a cez víkendy tiež. Našťastie sa učí veľmi dobre, takže zvláda aj školu v Bratislave na hotelovej akadémii i brigádu,“ dodáva mama.“ Kristína pomoc najmladšej sestričke berie ako samozrejmosť. „Chcem pomáhať maminke, viem, že to má veľmi ťažké. Svoju sestričku veľmi zbožňujem a urobím všetko, aby som aj ja mohla pomôcť,“ hovorí obetavá tínedžerka, ktorej slová dojímajú k slzám.

Obe sestry milujú najmladšiu Rebeku nadovšetko na svete.Všetko urobia pre svoju maličkú sestričku. Ľudia nám tiež pomáhajú a veľmi si to vážime, bez ich pomoci to nedáme. Rebeka potrebuje urgentne rehabilitácie v Piešťanoch a ja verím, že sa nám podarí vyzbierať dostatočné množstvo peňazí na to, aby sa mohla mať lepšie,“ dodáva mamička.