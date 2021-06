Na Štrbskom Plese zachraňujú operence: Vzácne vtáky chránia plašiče zo Švédska

Pred necelým rokom postavil do pozoru ochranárov nález mŕtveho tetrova pod lanovkou na Skalnaté Pleso. Aj keď nešlo o jedinú kolíziu vzácneho operenca s lanovkou v Tatrách, stal sa dôvodom, prečo tam začali montovať plašiče vtákov. Ako prví na Slovensku nainštalovali na lanovke na Solisko120 reflexných odraziek typu FireFly.

V okolí lanoviek žijú vzácne kurovité vtáky, ako sú tetrov holniak, tetrov obyčajný a jariabok hôrny, ktoré treba chrániť. „Vyzval nás k tomu Obvodný úrad životného prostredia. K vyriešeniu tejto situácie sme však hľadali riešenia aj vlastnou iniciatívou,“ prezradil hovorca TMR Marián Galajda a pokračoval.

„Našli sme švédsku firmu, ktorá vyrába certifikované odkláňače letu vtákov. Ich montáž je vcelku jednoduchá, ale je nutné stredové lano, ktoré táto lanovka má. Keďže ju nové moderné lanovky nemajú, museli sme prísť s novým riešením, ktoré predstavíme do niekoľkých dní. Na Štrbskom Plese sme situáciu riešili analógovým spôsobom, v ostatných strediskách to bude digitálne. Za plastové reflexné odrážače sme zaplatili asi 5-tisíc eur, za digitálne to bude násobne viac.“ Stodvadsať patentovaných odkláňačov letu vtákov vyvinul švédsky dodávateľ v spolupráci s ornitológmi.

„Ide o pevné alebo dynamické ochranné prvky typu FireFly, ktoré využívajú reflexné odrazky, ako aj UV absorpciu a upozorňujú vtáky na prekážku v ich letovej dráhe. Keďže lanovka na Solisko ako jediná vo Vysokých Tatrách disponuje voľným vzdušným komunikačným káblom, spájajúcim jednotlivé podpery lanovky, na ktoré je možné takéto riešenie použiť, rozhodli sme sa prvé ochranné prvky inštalovať práve na nej,“ informoval Peter Tomko zo strediska Štrbské Pleso.

Podľa neho inštaláciu zvládnu dvaja technici z montážnej plošiny, tretí plošinu vyvažuje. Odrážače sú od seba vzdialené 20 metrov. Spokojný je aj šéf tatranských ochranárov Pavol Majko. „TMR k tomu pristúpili korektne. Peter Tomko na Štrbskom Plese začal s montážou ochrany proti poškodzovaniu vtáctva a to isté ešte čaká aj Tatranskú Lomnicu.“