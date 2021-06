Nový riaditeľ UNLP Ján Slávik: Pravda o čistkách v košickej nemocnici!

Život je zmena! V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá je druhou najväčšou na Slovensku, majú nového generálneho riaditeľa.

Na horúcu stoličku zasadol Ján Slávik (57), ktorý naposledy šéfoval súkromnej šačianskej nemocnici a na domácu pôdu sa vrátil po dlhých 15 rokoch. Skúsený anestéziológ a manažér bude čeliť náročným výzvam, keďže toto zdravotnícke zariadenie plánuje dostať na vyššiu úroveň.

Nový šéf sa na nové pôsobisko náramne teší. „Mám trochu zmiešané pocity, lebo je to dosť dlhá doba, čo som pôsobil v Šaci, kde som bol riaditeľom. Veľa kolegov z radov lekárov a medicínskych zamestnancov UNLP však poznám. Považujem to za výzvu, lebo aj ako manažér sa stále cítim lekárom, pričom by som chcel aj naďalej pokračovať v praxi na menší úväzok aj ako anestéziológ,“ odhalil Ján Slávik. A čo ho čaká ako prvé po nástupe do funkcie?

„Mojou snahou bude zmeniť to tu k lepšiemu, aby v rámci koncovej siete poskytovania zdravotnej starostlivosti úroveň len stúpala. A cieľom je aj optimalizácia siete, aby UNLP bola naozaj špičkovou nemocnicou,“ pokračoval Slávik, ktorý je na novom poste dva týždne. Zatiaľ sa snaží zlepšiť pracovné prostredie a materiálno-technické zabezpečenie.

„Evidujeme nedostatok personálu sestier a chceme ich stavy doplniť. Prirodzené sú aj tzv. nepopulárne opatrenia, ale nemalo by sa to týkať medicínskej časti,“ pokračoval generálny riaditeľ, ktorý takto len naznačil isté zoštíhľovanie. „Čistky nebudú. Ľudia, ktorí dokážu, že sem patria a sú na správnom mieste, sa nemusia obávať. Nerád by som sa zmieňoval o problémoch napríklad s práčovňou, kotolňou, klimatizáciou, stavom budov alebo upratovaním. No popri tomto riešení to nemôže postihnúť medicínsku starostlivosť,“ dodal s tým, že by rád vystaval aj novú nemocnicu.

„Áno, mojím cieľom je urobiť rekonštrukciu terajších priestorov a vytvoriť projekt novej nemocnice, lebo Košice takú univerzitnú nemocnicu potrebujú! Musí to však byť spojené aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a aj v rámci kompletnej starostlivosti -­ teda aj o onkologických, kardiologických a detských pacientov, aby vzniklo prestížne zdravotnícke zariadenie,“ odhalil časť svojich plánov nový šéf UNLP, podľa ktorého je v živote dôležitá najmä viera v človeka a jeho dobro.

„Bez ľudí sa nedá robiť nič. Treba veriť v tento kvalitný potenciál,“ uzavrel Slávik, pre ktorého je práca koníčkom, no nezabúda ani na svoju rodinu a najbližších, a ak mu to aspoň trochu čas umožní, je vášnivým hubárom, lyžiarom a cyklistom.