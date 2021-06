Bambus je pomocník aj štýlová ozdoba: Exotika v našich domácnostiach

Bambus si spájame s ďalekými a exotickými krajinami. Pravdou je, že nepatrí k našim tradičným rastlinám, napriek tomu sa mu u nás darí čoraz viac. Táto veľká tráva je vynikajúcim pomocníkom v novej záhrade, zaujímavou ozdobou interiéru i symbolom šťastia a vitality. Vedeli ste však, že existujú stovky rôznych druhov bambusov? Dokonca aj mrazuvzdorné.

Mnohých ľudí prekvapí, že bambusy možno pestovať aj na Slovensku. Nie je to len globálnym otepľovaním. Aj keď túto rastlinu najčastejšie vídať v tropických krajinách, jej mrazuvzdorné odrody sú obľúbené po celom svete. Na Slovensku patria medzi najpredávanejšie druhy Phyllostachys, Sasa a Fargesia.

Pri pohľade na niekoľkometrový bambus len ťažko uveriť, že ide o príbuzného trávy. Tie najvyššie druhy dokážu vyrásť aj do výšky cez 40 metrov. Našťastie, nie všetky. Vysoké a stredne vysoké druhy, ktoré vám na vhodnom mieste v záhrade vyrastú i do výšky cez 6 metrov, dobre poslúžia ako ochrana pred zvedavými pohľadmi susedov, či na zakrytie škaredého plotu. Naopak, ak nemáte ambície skrývať sa pred svetom, alebo je vaša terasa skromnejších rozmerov, úplne vám postačia nízke a zakrpatené druhy dorastajúce do výšky jedného až dvoch metrov.

Na teplom a vlhkom mieste sa tejto rastline vynikajúco darí. Krásne vám dotvorí okolie bazénu i domácej skalky. Pozor však, pred kúpou a vysadením sa dobre poraďte so skúseným odborníkom. Bambus sa pomocou výhonkov dokáže rozrásť rýchlo po celom dvore aj na úkor vašich obľúbených kvetín. Tejto starosti sa jednoducho vyhnete vysádzaním do kvetináčov.

Bambus však môžu pestovať i tí, ktorí nemajú vlastnú záhradu. Bude sa krásne vynímať na terase, balkóne i v interiéroch, keďže ide o večne zelenú rastlinu. Okrem tieňa a potešenia pre oči však môžete vyschnuté časti bambusov použiť ako oporu pre iné rastliny, či ako hnojivo.



Náš tip:

Bambusové výhonky sú súčasťou mnohých chutných receptov. Než však siahnete po tých svojich, overte si, či je váš druh bambusu vhodný na konzumáciu.