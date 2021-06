Prezidentka to povedala bez okolkov: Slovensko je zranené, potrebujeme upokojiť situáciu

Slovensko je zranené. Má za sebou historicky bezprecedentnú udalosť, a to je kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19. V nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Krajina podľa nej potrebuje stabilizáciu, upokojenie situácie a nezakrývanie si očí pred problémami.

Pre pandémiu na Slovensku zomrelo podľa Čaputovej množstvo ľudí, či už pre ochorenie COVID-19, alebo pre iné ochorenia. Poukázala pritom aj na dlh s nerealizovanými operáciami či diagnostikami. Kríza podľa nej okrem zdravia mala dosah aj na sociálnu i ekonomickú situáciu ľudí.

V politike, ako tvrdí, sú ľudia svedkami konfliktov. Niektoré sa týkajú závažných tém, iné však nie a sú len osobnými výbojmi. Slovensko podľa prezidentky aktuálne čelí informáciám zo strany spravodajských služieb či polície. "To, čo veľmi potrebujeme, je upokojenie situácie. Potrebujeme sa pohnúť dopredu a riešiť reálne problémy," uviedla hlava štátu.

Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) vníma ako konštruktívneho človeka, ktorý sa snaží konflikty v koalícii obrusovať. Ľudia sú podľa prezidentky svedkami toho, že súčasná vládna koalícia je zaťažená traumou z prechádzajúcej vládnej krízy. "Je to niečo, čo nedodáva vláde stabilitu," povedala Čaputová. Nestabilita vládneho kabinetu podľa nej môže ísť na úkor riešenia problémov ľudí. Vláda však podľa nej nesie plnú zodpovednosť za to, akú "stavbu" nanovo postavila. To, že na Slovensku hrozia predčasné parlamentné voľby, označila za jednu z možností. "Ani hlavní aktéri v koalícii by nevedeli presvedčivo odpovedať, či Slovensko smeruje k predčasným voľbám," podotkla.

Hlava štátu tvrdí, že Slovensko nesmie podceniť prípravu na prípadnú tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu. Spomenula napríklad preferenciu PCR testovania, sekvenovanie, trasovanie či dôsledné dodržiavanie opatrení. "Sila tretej vlny bude zároveň priamoúmerná miere zaočkovanosti," poznamenala.

Otázku, či plánuje po skončení sa funkčného obdobia obhájiť svoj post, označila za predčasnú.