Richard Sulík sa ničím netají: Vie si predstaviť budúcu spoluprácu s Hlasom-SD?

Predseda koaličnej SaS Richard Sulík si nevie predstaviť budúcu spoluprácu s mimoparlamentnou stranou Hlas-SD, na ktorej čele stojí nezaradený parlamentný poslanec a bývalý premiér Peter Pellegrini.

Líder liberálov to vyhlásil na konci straníckeho kongresu v Pezinku. Hlas-SD označil za "prezlečený Smer". "Môj osobný pocit je taký, že po tom, ako Pellegrini priam raketovo vyletel hore, tak sláva tak trochu vyšumí, a predpokladám, že bude pozvoľne klesať. Som dokonca pripravený sa staviť, že ak budú voľby v riadnom termíne, Pellegrini nebude víťazom týchto volieb," povedal Sulík. O to viac má podľa neho SaS dôvod sa nateraz nevyjadrovať k prípadným spoluprácam.

Pripomenul, že kongres strany dávnejšie schválil, že nepôjdu do koalície so Smerom-SD, SNS a stranou Mariana Kotlebu. "Ja osobne si neviem predstaviť spoluprácu so stranou Hlas-SD. Pre mňa je to prezlečený Smer," poznamenal šéf SaS.

Deklaruje, že jeho strana urobí všetko pre to, aby vláda na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) fungovala do riadnych parlamentných volieb vo februári 2024. Opätovne vyjadril Hegerovi podporu. "Nám sa s ním veľmi dobre spolupracuje," podotkol Sulík. Myslí si, že o tri roky odovzdajú ďalšej vláde Slovensko vo výrazne lepšom stave, ako ho oni prezvali v roku 2020.