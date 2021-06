Pripravte sa! Budúci týždeň nás čaká prvá vlna horúčav: Dokedy potrvá?

Budúci týždeň očakávajú meteorológovia nástup prvej vlny horúčav v tomto roku.

Začať by sa mohla už v utorok, prípadne v stredu (15. - 16. 6.), a trvať by mala minimálne do konca budúceho týždňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.

Po krátkom ochladení, ktoré príde v nedeľu (13. 6.), sa začne už v prvých dňoch budúceho týždňa otepľovať. "Postupne nás čaká veľmi teplé a suché počasie a pravdepodobne už v utorok zaznamenáme na našom území aj tropický deň," skonštatovali meteorológovia. Na oblohe bude len minimum oblačnosti a prakticky žiadne zrážky. Okrem tropických dní čakajú podľa SHMÚ Slovensko zrejme aj tropické noci.

Začiatkom júna zažíva podľa SHMÚ Slovensko citeľné oteplenie. Priemerná denná teplota väčšinu prvých dní mesiaca presiahla dlhodobý priemer rokov 1981 až 2010. "Okrem toho, že je v posledných dňoch teplo, je aj pomerne sucho, pretože zrážky, ktoré v prvých dňoch júna spadli (a bolo ich málo), nedokázali vykompenzovať vysoký výpar v tomto období," vysvetlili meteorológovia.

Hoci najintenzívnejšie vlny horúčav sa na Slovensku vyskytujú spravidla v júli a v auguste, periódy veľmi teplého počasia odborníci u nás v minulosti zaznamenali aj v júni. Nepríjemné podľa nich môžu byť najmä z dôvodu krátkeho trvania noci, keď sa vzduch nestihne dostatočne ochladiť a tepelná záťaž tak trvá dlhší čas.

"Veľmi teplé počasie bolo u nás napríklad v júni 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 a 2019. V júni v roku 2003 sa vyskytlo až desať dní v rade s maximálnou dennou teplotou vzduchu nad 30 stupňov, pričom jeden deň bolo maximum vyššie ako 35 stupňov Celzia," dodali.