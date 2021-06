SNS vidí problém: Žiadajú rovnosť pre zdravých a uzdravených ľudí, ako aj pre očkovaných

Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) žiada rovnosť pre zdravých a uzdravených ľudí, ako aj pre očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Tvrdí, že sa zabúda na ľudí, ktorí síce ochorenie COVID-19 prekonali, no súčasne, ak sa očkovať chcú, tak sa vakcinovať nemôžu pre iné pridružené ochorenia na základe odporúčania obvodných lekárov či špecialistov.

"Zabúda sa súčasne aj na ľudí, ktorí si dali zistiť protilátky v tele na ochorenie COVID-19, a platnosť certifikátu ostáva nemenná, t. j. 180-dňová lehota. SNS vníma zatiaľ výhody len pre tých občanov, ktorí boli už očkovaní," uviedla vo svojom vyhlásení strana.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je na Slovensku dobrovoľné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) začiatkom júna vyjadril nádej, že sa do konca leta podarí zaočkovať aspoň 70 percent Slovákov. Zmysel vidí práve v zvýhodnení zaočkovaných. Citeľné výhody by podľa neho mali mať pri cestovaní, hromadných podujatiach, športových aktivitách či na kúpaliskách. "Veľkú nádej dávame do očkovania všeobecnými lekármi," poznamenal s tým, že to považuje za kľúč k úspechu.