Premiér Heger otvorene: Ako vníma Matoviča, aké sú vzťahy v koalícii a čo znamenala tajná schôdza v SIS?

Na čelo slovenskej vlády sa dostal po viacerých tlakoch koaličných partnerov na jeho straníckeho šéfa.

Poslednou kvapkou pre Igora Matoviča (48) v premiérskej funkcii bol tajný dovoz ruskej vakcíny. Po mesačnej kríze ho na čele slovenskej vlády nahradil vtedajší minister financií Eduard Heger (45). V exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas rozpráva o tom, aké majú spolu vzťahy, čo sa deje v bezpečnostných zložkách aj o tom, ako sa mu zmenil súkromný život.

Aké sú vaše vzťahy s Igorom Matovičom po tom, čo ste si vymenili funkcie vo vláde?

- Dobré.



Mnohí to prirovnávajú ku vzťahu Roberta Fica a Petra Pellegriniho po tom, čo sa aj oni dvaja vymenili na premiérskej stoličke. Ovláda vás nejakým spôsobom Igor Matovič?

- Počúvam takéto historky. Igor Matovič ma v živote neovládal. Nie je to typ človeka, ktorý chce niekoho ovládať, a preto ma ani neovláda. Prirovnanie mňa a Igora Matoviča k Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu, fú, to by som bol veľmi nerád.

Formálne ste vy jeho šéfom, poslúcha teda on vás?

- Z hľadiska vlády áno. Každý chápe svoje kompetencie. Každý minister rešpektuje moju rolu premiéra a vláda na rokovaniach prebieha úplne plynule.



Posledné prieskumy hovoria o tom, že Igor Matovič má nedôveru takmer 90 % Slovákov. Nevnímate ho v hnutí OĽaNO skôr už ako príťaž?

- Vo všeobecnosti sa na ľudí nepozerám takýmto spôsobom. Vážim si ich a Igor Matovič je človek, ktorého dlhé roky poznám a nebudem sa na neho pozerať cez prizmu prieskumov, pretože mám s ním vzťah ako s človekom.



Opäť si pomôžem Smerom, ktorý sa po rošáde na premiérskej stoličke po voľbách rozštiepil. Nehrozí niečo podobné aj v OĽaNO?

- Nie.

Nemáte ambíciu prebrať Matovičovu stoličku predsedu?

- Sústreďujem sa na prácu v premiérskej stoličke, pretože to je teraz nevyhnutné. Vôbec neriešime žiadne stranícke veci. Veď tu máme toľko záležitostí... Ani to nie je potrebné. Hnutie funguje, diskusia prebieha, potrebujem veľa diskutovať s poslaneckým klubom, aby som vysvetľoval vládne návrhy, ktoré prichádzajú do parlamentu. Nevenujeme sa nejakým vnútorným veciam v OĽaNO, nie je to potrebné. Igor Matovič má dôveru členov aj poslaneckého klubu.