Slovensko čelí žalobe Európskej komisie, rezort hospodárstva sa bráni: Ide o nedorozumenie

V rámci Európskej únie (EÚ) pristupovali štáty k riešeniu situácie okolo dovoleniek, ktoré skomplikovali opatrenia a obmedzenia vyvolané pandémiou koronavírusu, rôznym spôsobom.

Niektoré krajiny umožnili cestovným kanceláriám načerpať pôžičky. Vďaka nim mohli vrátiť peniaze svojim klientom. Ďalšia skupina štátov prijala zákon, ktorý umožnil cestovným kanceláriám odložiť svoje plnenia na neskoršie obdobie, ktoré bude priaznivé pre cestovanie. Tu však nastal rozpor so smernicou EÚ, ktorá v rámci ochrany spotrebiteľa hovorí, že by mal dostať peniaze naspäť do 14 dní. Ako ďalej informuje webový portál NašaDoprava.sk, slovenská vláda zvažovala obidve možnosti.

„Pre cestovné kancelárie bolo dôležité uvoľniť tlak, ktorý v tom čase bol. Pričom nám bolo kvázi jedno, ktorým z týchto spôsobov. Išlo nám o to, aby bol čo najspokojnejší náš klient,“ vyjadril sa pre portál NašaDoprava.sk prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes. Na Slovensku bol vlani prijatý zákon, na základe ktorého, ak sa cestovná kancelária nedohodne s klientom inak, musí mu vrátiť peniaze najneskôr do 14. septembra 2021.

V júli 2020 Európska komisia (EK) začala postup pre porušenie povinnosti proti Slovensku za to, že zaviedlo pravidlá pre dovolenkové balíky v rozpore s európskou smernicou. V decembri Slovensko informovalo komisiu o návrhu legislatívnej zmeny. Tú mala vláda prijať v marci 2021 s účinnosťou od 1. mája 2021, ale komisiu informovala, že sa začne nový legislatívny postup. Keďže Slovensko právne predpisy nezmenilo, EK sa rozhodla postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ. Rezort hospodárstva tvrdí, že riešenie situácie bolo časovo limitované do konca augusta 2021. Je však pripravený vysvetliť celú situáciu, keďže z jeho pohľadu ide o nedorozumenie. Právny spor sa podľa prezidenta asociácie cestoviek týka len vlády a EK.