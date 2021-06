Navigáciu v hlavnom meste uľahčia návštevníkom dobrovoľníci: Turistom pomôžu anjeli

V hlavnom meste budú aj tento rok turistom pomáhať anjeli! Dobrovoľníci, ktorí sa zapoja do programu Tourist Angels, budú pre zahraničných návštevníkov k dispozícii na strategických turistických miestach v Bratislave.

Pomôžu im zorientovať sa napríklad pri hľadaní historických pamiatok, galérií, múzeí, divadiel či reštaurácií. Spoznáte ich jednoducho najmä vďaka tričkám s logom projektu, na ktorých bude zvýraznené písmeno „i“ evokujúce možnosť získavania informácií.

Jedinečný program realizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) v spolupráci s organizáciou cestovného ruchu Bratislava už od apríla 2019. Dobrovoľníci, ktorí majú záujem sa do projektu zapojiť, sú stále vítaní. „Prihlasovanie je otvorené a dobrovoľníkov stále hľadáme. Koncom mesiaca prebehne prvé zaškolenie a dobrovoľnícky program začína posledný júnový víkend,“ povedala koordinátorka projektu Stanislava Mináriková.

Organizátori by tento rok chceli privítať približne desať pomocníkov, ktorí budú turistom v prípade potreby pomáhať. Takzvaní Turistickí anjeli, ktorí najskôr absolvujú zaškolenie a prehliadku mesta so sprievodcom, budú uchádzačom o ich služby k dispozícii od konca júna do polovice septembra, vždy jedenkrát týždenne v čase medzi 10:30 – 15:30 hod. Budú mať možnosť výberu konkrétneho dňa od štvrtka do nedele.



Anketa Nového Času

V uliciach hlavného mesta sme oslovili ľudí s otázkou, či by mali záujem zúčastniť sa takéhoto projektu. Každému zo štyroch opýtaných sme zároveň položili i dve zákerné otázky týkajúce sa reálií hlavného mesta.

Ktorá mestská časť je najhustejšie obývaná v strednej Európe? (správna odpoveď je Petržalka) Koľko padlých sovietskych vojakov je pochovaných na Slavíne? (správna odpoveď je 6 854)

Páčilo by sa mi spoznávať nových ľudí

Juraj (36), grafik

-Ponuka možnosti sprevádzania turistov sa mi páči. Na tejto forme dobrovoľníckej činnosti sa priťahuje myšlienka, že by som mohol spoznávať nových ľudí z rôznych kútov sveta.

odpoveď č. 1: Najhustejšie obývaná bude podľa mňa Petržalka, odkiaľ zároveň aj som.

odpoveď č. 2: Čo sa týka Slavína, povedal by som, že okolo 7 000.

Zadarmo by som to nerobila

Barbora (21), barmanka

- Nevyhovovalo by mi robiť niečo také. Nemám veľa voľného času a určite by som nebola spokojná ani s tým, že za to nedostanem zaplatené.

odpoveď č. 1: Rozhodne Petržalka!

odpoveď č. 2: Ohľadom Slavína skúsim hádať - 4 000 pochovaných vojakov?

Očakával by som množstvo nových zážitkov

Vladimír (21), študent

- Asi by som do toho išiel, zdá sa mi to zaujímavé. Láka ma predstava, že by som pri sprevádzaní turistov mohol získať zaujímavé skúsenosti.

odpoveď č. 1: Určite ide o Petržalku.

odpoveď č. 2: Odhadom by som povedal, že do 7 000, ale istý si tým naozaj nie som.

Nie som si istá, či by ma to bavilo

Sára (19), zubná asistentka

- Možno by som uvažovala aj nad tým, že by som sa programu zúčastnila. Nie som si však istá, či by ma to aj naozaj bavilo.

odpoveď č. 1: Podľa môjho názoru bude najhustejšie obývaná Petržalka.

odpoveď č. 2: Počet pochovaných vojakov na Slavíne by som odhadla niečo medzi 6 000 až 7 000.

Predpoklady Pre Turistického anjela