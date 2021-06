Kuriózne krádeže v Pôtri a vo Vieske: Miestnym ostali len oči pre plač!

V Pôtri (okr. Veľký Krtíš) úradovali zlodeji.

Tí sa neštítili ani pietneho miesta a ukradli odtiaľ dokonca dvakrát po sebe 33 novovysadených stromčekov. Podobný scenár sa počas jednej noci opakoval aj v susednej dedinke Vieska, kde si odniesli tuje a borievky stojace na trávnatom poraste pri ceste. Kurióznymi krádežami sa zaoberá aj polícia.

Namiesto záhradníctva sa vybrali na cintorín. Dlhoprstí tam dokonca úradovali hneď dvakrát. Nové stromčeky sa na svojom mieste zohriali len 3 týždne. Vysadili ich v rámci obnovy cintorína, na ktorú si dedina vyčlenila 30-tisíc eur. „Chceli sme z tují urobiť živý plot voči kontajnerom, no nejaký dobrák nám ho zlikvidoval. Po 20 stromčekoch ostali len jamy,“ opísal prvú krádež v noci z pondelka na utorok starosta Miroslav Činčura s tým, že im vznikla škoda 550 eur. Drzí zlodeji sa však vrátili o dva dni a ukradli ďalších 13 tují.

„Tlačia sa mi slzy do očí. Stálo nás to nemalé financie. Je to obrovská hanba,“ dodal Činčura s tým, že im škoda narástla o 360 €. Starosta ponúka za informácie k dolapeniu zlodeja aj odmenu. Takmer rovnaký scenár sa opakoval aj v susednej Vieske. Do rána im zmizlo 16 borievok a 5 tují. „Len pred mesiacom sme ich vysadili popri ceste,“ prezradila starostka Anna Makovníková s tým, že vyčíslili škodu na 205 eur. Vyčíňaním zlodejov sa zaoberajú aj muži zákona, ktorí prijali oznámenie o krádeži.