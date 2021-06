Inšpekcia ministerstva vnútra nabehla na policajné prezídium: Čo vynášali z NAKA?!

Toto už vyzerá na skutočné boje. V posledných týždňoch verejnosť aj politici riešia problémy v bezpečnostných zložkách štátu.

Vo veľkej miere sa to rozbehlo po zadržaní a väzobnom stíhaní exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorého obvinili pre korupciu. Vyvrcholilo to aj pri tajnej schôdzke najvyšších predstaviteľov krajiny v sídle SIS, kde mali byť upozornení na tzv. univerzálnych svedkov. Premiér Eduard Heger (45) hovorí, že o tom doteraz nevidel dôkazy. Vo štvrtok však príslušníci inšpekcie ministerstva vnútra nabehli do sídla NAKA, odkiaľ vynášali spisy aj zo živých prípadov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Príslušníci tzv. policajnej inšpekcie, ktorá patrí pod rezort vnútra, prišli na NAKA a vzali niekoľko živých vyšetrovacích spisov, ktoré vyšetruje špeciálny tím Očistec. Inšpekcia vyšetruje podozrenia SIS, že v prípadoch sa manipulovalo s výpoveďami. Policajné prezídium odmietlo zverejniť podrobnosti. „Obráťte sa, prosím, so svojimi otázkami na Úrad inšpekčnej služby a krajskú prokuratúru, ktoré procesne danú vec zastrešujú,“ uviedli.

Vyšetrovací spis sa má týkať aj exriaditeľa tajnej služby Vladimíra Pčolinského, ktorý sedí vo väzbe už niekoľko mesiacov. O jeho nevine pravidelne hovorí šéf parlamentu Boris Kollár, ktorý tvrdí, že sa mu budú musieť ospravedlniť. Pčolinský je obvinený z toho, že mal vziať 20 000 € za to, že zariadil, aby SIS nesledovala už obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára. Vypovedajú o tom dvaja svedkovia.