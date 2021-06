Bezplatná preprava nás stála majland: Skončia vlaky zadarmo?! Ako sa zmeny dotknú študentov a dôchodcov

Čakajú študentov a dôchodcov veľké zmeny? Nový riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň je vo svojej funkcii len mesiac, no už teraz chce presadiť viaceré novinky.

Jednou z nich je napríklad osekanie tzv. vlakov zadarmo, ktoré by po novom mohli žiaci využívať len na cestu do školy a seniori zas len v určitý čas. Otázne je, či sa na niečo také nájde dostatočná politická podpora. Nový Čas zisťoval, ako sa k tejto veci stavia vládny štvorlístok.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Bezplatnú vlakovú dopravu pre študentov a dôchodcov zaviedla vláda expremiéra Roberta Fica ešte v roku 2014. Počas siedmich rokov volali niektorí politici po tom, aby bol tento benefit zrušený, a teraz je táto otázka opäť na stole. Nový riaditeľ ZSSK Koreň ho však nechce zrušiť úplne. „Pri študentoch uvažujeme o tom, že by sa bezplatnosť poskytovala len na presun z miesta trvalého bydliska do miesta štúdia.

Pri dôchodcoch zase uvažujeme o tom, že by boli vybrané konkrétne vlaky, prípadne konkrétne časy, počas ktorých by sa mohlo cestovať bezplatne. Hovoríme o tom preto, lebo na jednej strane si, samozrejme, vážime bezplatných cestujúcich, na druhej strane tu máme platiacich, ktorí si zaslúžia určitý komfort za to, že platia,“ povedal Koreň pre HN s tým, že chcú týmto ľuďom poskytnúť pohodlie, aby sa v špičkových hodinách netlačili vo vlakoch.