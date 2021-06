Zamestnanci strojárenskej firmy sú zúfalí: Štrajkujeme, niektorým vzali aj 170 € mesačne!

Povedali si dosť! Desiatky Slovákov pracujúcich v zahraničnej strojárskej firme Booster Precision Components neďaleko Beluše (okr. Púchov) po tom, čo stroskotali pokusy o dohodu o mzde, vstúpili vo štvrtok ráno do ostrého štrajku.

Podľa ich slov prišli v mzdách o desiatky eur. Vedeniu odkazujú, že nie sú len čísla v evidencii a nie sú o nič horší ako ich zahraniční kolegovia v Holandsku či Nemecku. Tvrdia, že za peniaze, ktoré dostávajú na Slovensku, by v zahraničí nikto ani nerobil.

Krátko pred šiestou sa dav protestujúcich zhromaždil pred vchodom do firmy. Pridali sa aj tí, čo odchádzali z nočnej zmeny. Odborárom sa nepáči, že reštriktívne opatrenia im znížili mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020. „Som po nočnej a prišiel som podporiť kolegov. Zostanem tu, pokiaľ tu aj oni zostanú. Niektorí sme dostali skoro o 200 eur menej na výplatu. Riaditeľ vyhlásil ešte aj súťaž o nadčasy, sľúbil nám 30 eur za nadčas. No siahol nám na naše mzdy, to každého nahnevá. Pracujem tu 8 rokov, ale toto je najhoršie, čo som zažil,“ prezradil Libor (29) z Považskej Bystrice, ktorý sa bez váhania pridal ku svojim kolegom.

„Pracujeme tu na 3 zmeny, robia sa nadčasy, keď firma potrebuje, ľudia sú ochotní aj dvanástky potiahnuť. Nepýtame nič navyše, len to, čo nám patrí,“ podporila kolegu Mária (53), ktorá vo firme pracuje už 15 rokov. Rozhorčenie neskrýval ani predseda Rady OZ Kovo Emil Machyna.

„Pán riaditeľ sa tak bojí svojich ľudí, že nastaval zátarasy, aby sme nemohli ísť bližšie. Dnes ideme hájiť kvalitu života. Ak by v Holandsku a Nemecku dávali takéto peniaze, nikto by tam nerobil. My nechceme na Slovensku horšie mzdy ako tí, ktorí robia rovnako ako my,“ povedal Machyna s tým, že napriek polročnému vyjednávaniu sa nepodarilo dohodnúť zmenu.

„Mzdy tvoria necelých 11 percent z celkových nákladov, ktoré táto firma s obratom 40 miliónov má, a tak žiadame zvýšenie nákladov o 0,6 percenta. Manažment by mal zvážiť, či väčšiu škodu urobí štrajk, alebo to, že zdvihne mzdy,“ odhalil.

Rokovali 5 minút

Rokovanie odborov s firmou trvalo podľa Machynu len pár minút. „Rokovanie trvalo 5 minút. Prišli, predložili návrh, ktorý pre nás nie je akceptovateľný, a odišli. Navrhli 6-percentné zvýšenie miezd od 1. júna a k tomu 20 percent benefitov. Nesplnili udržanie štandardov, ktoré mali, teda 13. a 14. plat a iné. Povedali sme, že to neakceptujeme, chceme, aby boli splnené naše požiadavky,“ povedal.

A kritika sa mu valila z úst ďalej: „Nielen otázka miezd je zlá, ale otázka kultúry práce, vzťahov, sociálneho prostredia... Toto by si v Nemecku nedovolili,“ uzavrel predák s tým, že v pondelok o ôsmej sa stretnú a dohodnú sa na ďalšom postupe. „Pokračujeme v štrajku, pokiaľ nebudú splnené naše požiadavky,“ uzavrel.

Firma však k situácii pristupuje s chladnou hlavou. „Zamestnávateľ prezentoval konečný návrh, v zmysle ktorého akceptoval požiadavku ZO OZ KOVO na navýšenie základnej a variabilnej zložky mzdy o 6 % s účinnosťou od 1. júla, ako aj za garantovanie vyplatenia 25 % odmeny (13. a 14. plat) v novembri a 75 % v marci v závislosti od výsledkov spoločnosti, čo predstavuje zo strany zamestnávateľa značný krok v ústrety dohode,“ informovala za firmu M. Juríková.



Čo požadujú odborári