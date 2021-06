Lucia sa stala svedkom rasistického útoku v Bratislave: Odporné urážky na adresu manžela!

Šokujúci zážitok v centre Bratislavy! Lucia (28) s manželom Ahmedom (31), ktorý je egyptskej národnosti, sa vybrali na zamilovanú prechádzku centrom mesta.

V stredu večer im ju pokazil ožratý vagabund, ktorému sa podľa Lucie nepáčila farba pleti jej manžela. Slovenský agresor Ahmeda okrem vulgárnych nadávok podľa Lucie aj párkrát udrel do hrude. Egypťan však zareagoval so stoickým pokojom. Vytiahol slzotvorný sprej a agresívnemu grobianovi ho nastriekal do tváre.

Príjemný teplý večer spojený s prechádzkou prekazil manželom Lucii a Ahmedovi alkoholom podgurážený muž v centre hlavného mesta, kde si vytypoval svoju „obeť“.Agresor sa k nemu dotackal a začal ho častovať vulgarizmami najhrubšieho zrna, no podľa Lucie, ktorá po chvíli prišla na miesto, opakoval často aj rasisticky mierené útoky.Ahmed sa ho však snažil ignorovať, no to sa ukázalo ako neefektívna obranná stratégia. „Na Námestí SNP v Bratislave napadol môjho muža najprv slovne, neskôr však aj fyzicky pred očami ľudí!“ prezradila nahnevaná mladá žena, ktorá nechápe, prečo mu agresor nedal pokoj.