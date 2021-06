Zvyšné úseky D4 a R7 chce zhotoviteľ dokončiť už onedlho: Kedy sa ľudia dočkajú otvorenia?

Chýbajúce úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy v dĺžke zhruba 18 kilometrov budované v rámci PPP projektu by mohli byť podľa hlavného zhotoviteľa odovzdané do užívania predbežne v auguste tohto roka.

V prípade krátkej časti R7, od križovatky Bratislava, Nivy v Prievoze, po Slovnaftskú ulicu, spoločnosť D4R7 Construction predpokladá otvorenie pre motoristov v septembri. Informoval o tom vo štvrtok počas obhliadky jednotlivých úsekov generálny riaditeľ spoločnosti Michael Heerdt s tým, že tieto termíny sú ešte podmienené súhlasom Ministerstva dopravy a výstavby SR s ich predčasným odovzdaním do užívania.

Zhotoviteľ tvrdí, že zostávajúce úseky D4 a R7 sú technicky takmer dokončené a pripravené na odovzdanie do prevádzky. V spomínanom uzle v Prievoze v rámci úseku R7 Bratislava, Nivy - Bratislava, Juh treba ešte dokončiť niektoré práce. Prevažná časť tohto úseku od križovatky so Slovnaftskou ulicou po jeho koniec je však podľa D4R7 Construction už dokončená a tiež pripravená na prevádzku. Ako informoval Heerdt, čakajú len na potvrdenie ministerstva dopravy, či môžu túto časť R7 otvoriť a nečakať na dokončenie celého uzla v Prievoze. „Otvorením R7 z križovatky Slovnaftská by sa vodiči z južných obcí mohli počas špičky úplne vyhnúť prejazdu cez obce Rovinka alebo Dunajská Lužná," uviedol Heerdt.

Súčasťou úseku D4 Bratislava, Jarovce - Bratislava, Juh, čakajúceho tiež na otvorenie, je dunajské súmostie v dĺžke troch kilometrov, vrátane hlavného Lužného mosta. V rámci úseku D4 Bratislava, Rača - Bratislava, Východ zhotoviteľ vybudoval aj križovatku s D1, pričom ju dokončil za dva mesiace od odovzdania podjazdu pod D1 zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Na prepojenie D1 s D4 si musia vodiči počkať niekoľko rokov, pravdepodobne do roku 2023, resp. 2024, v závislosti od trvania verejného obstarávania a výstavby napájacích vetiev. Ich výstavbu totiž diaľničiari doteraz nezabezpečili, zatiaľ iba pripravujú súťaž na práce ako súčasť plánovaného rozšírenia úseku D1 Bratislava - Triblavina. NDS predpokladá, že prepojenie D1 a D4 by mohlo byť realitou približne po dvoch rokoch od začiatku týchto prác.