Bleskové rokovanie odborárov s vedením skončilo neúspechom: Štrajk v strojárskej spoločnosti v Beluši pokračuje

Štvrtkové predpoludňajšie rokovanie odborárov s vedením strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese trvalo päť minút.

K dohode nedošlo, zamestnanci pokračujú v ostrom štrajku minimálne do pondelka 14. júna. Ako informoval predseda Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Emila Machyna, vedenie spoločnosti predložilo odborárom návrh s tým, že do 14.00 h sa majú rozhodnúť, či ho akceptujú.

„Ľudia jasne povedali, že návrh neakceptujú. My chceme, aby boli splnené naše požiadavky. Zamestnávateľ síce súhlasil s navýšením mzdy o šesť percent, my žiadame aj o všetky tie bonusy, ktoré ľudia mali. Lebo takýmto spôsobom by išli s platom dole,“ skonštatoval Machyna.

Ako dodal, zamestnávateľ nesplnil požiadavku na 13. a 14. plat, príplatky a kritériá na vyplácanie variabilnej zložky. „Ľudia išli domov, do práce nejdú ani v piatok (11. 6.), ani cez víkend. V pondelok o 8.00 h sa stretneme a dohodneme sa, aký bude ďalší postup,“ zdôraznil Machyna s tým, že zo svojich požiadaviek neustúpia.

Zamestnanci spoločnosti Booster Precision Components Beluša vstúpili vo štvrtok o 6.00 h do ostrého štrajku. Zhromaždili sa pred vstupom do areálu spoločnosti a žiadali splnenie svojich požiadaviek.

Požadujú zvýšenie základnej zložky mzdy o šesť percent, vyplatenie 13. a 14. platu, vyplácanie variabilnej zložky mzdy, vyplácanie motivačného bonusu a doplnkové dôchodkové poistenie. Reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020.