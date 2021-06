Obyvatelia Banskej Bystrice sa dočkali: Štartuje obnova mosta, čakajte obmedzenia

Obyvateľov banskobystrickej mestskej časti Iliaš čakajú v najbližších dňoch obmedzenia, ktoré súvisia s preložkou elektrickej energie a prekládkou pôvodného mosta do novej polohy.

Informovala o tom v stredu hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Po dlhých rokoch sa mestu podarilo to, o čo obyvatelia Iliaša dlhodobo žiadali, starý most im totiž dlhodobo znepríjemňoval život. „Pri výmene starého mosta za nový do mestskej časti Iliaš sa opäť potvrdilo, že od myšlienky k realizácii projektu môže prejsť dlhá cesta. Som rád, že s prácami sa už začalo, pretože vybudovanie nového mosta v tejto lokalite dlhodobo vnímame ako nevyhnutný, hoci finančne náročný krok. Stavebné práce si vyžiadajú niekoľko obmedzení. Aby sme ich zmiernili, snažíme sa aktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami. Verím, že obyvatelia Iliaša budú trpezliví a po rokoch sa dočkajú nového obojsmerného mosta, ktorý bude spĺňať všetky normy 21. storočia,“ zdôraznil banskobystrický primátor Ján Nosko.

Od 14. do 16. júna má spoločnosť Stredoslovenská energetika realizovať prepoje elektriky. Je potrebné počítať s odpojením elektrickej energie 14. júna v dopoludňajších hodinách a 15. a 16. júna až do 18.00 h. V dňoch 16. a 17. júna bude platiť obmedzenie dopravy na moste od 8.00 do 17.00 h. Podľa Marhefkovej od 18. do 23. júna bude starý provizórny most uzavretý úplne a začne sa s prácami na jeho preložení a osadení do novej polohy. Ak všetko pôjde bez komplikácií, nový most sprejazdnia 24. júna.

Obchádzková trasa do Iliaša a späť povedie zatiaľ po provizórnej poľnej ceste v smere na Vlkanovú. MHD bude fungovať v režime mimoriadnych cestovných poriadkov. Pre peších samospráva v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica zabezpečí náhradnú dopravu po obchádzkovej trase na zastávku MHD na Zvolenskej ceste pri STK.