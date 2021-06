Vo štvrtok nás čaká ďalšie nebeské divadlo: Čiastočné zatmenie zo Slnka odhryzne 4 %

Pripravte sa na predstavenie na oblohe! Tentoraz bude v hlavnej úlohe Slnko, ktoré čaká zatmenie.

Podarilo sa Vám odfotiť čiastočné zatmenie slnka?

Pošlite nám ho na tip@novycas.sk

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Naše územie síce nezažije to úplné, čaká nás však aspoň čiastočné. Ide o prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to prejavuje tak, že z pohľadu zo zeme Mesiac úplne alebo čiastočne prekryje Slnko. Naposledy sme mali možnosť vidieť ho v marci 2015, na to najbližšie si počkáme do októbra budúceho roka.

Čiastočné zatmenie začína podľa slov Stanislava Kanianskeho z Hvezdárne na Vartovke prakticky dnes presne na obed, o 12-tej hodine a končí o 13.35 hod. Maximálna fáza zatmenia nastane o 12.47 hod. „Pracovníci hvezdárne v Banskej Bystrici umožnia Na námestí Štefana Moysesa ľuďom pozorovanie cez dva ďalekohľady,“ uviedol Kaniansky. Dodal, že jeden ďalekohľad slúži špeciálne na priame pozorovanie Slnka, pričom nehrozí poškodenie zraku.

Druhým ďalekohľadom bude robený priemet Slnka, čo je tiež bezpečná metóda na pozorovanie, lebo nepríde k priamemu kontaktu oka so slnečným lúčom. „Najbližšie čiastočné zatmenie, ktoré sa bude dať pozorovať aj zo Slovenska, bude o rok 25. októbra a určite bude viac „zahryznuté“ zo Slnka ako dnes. Teraz sú to zhruba 4 percentá, a budúci rok približne 35 percent,“ dodal.

Nie cez slnečné okuliare!

Najbezpečnejšia možnosť pozorovať čiastočné zatmenie Slnka je v spolupráci s pracovníkmi hvezdárne cez ďalekohľady. Tak, ako to bude v Banskej Bystrici. Potom sú inou možnosťou špeciálne slnečné filtre, ktoré dostať v predajni s astronomickou technikou, alebo použiť zváračské sklíčka, ktoré sú na zváračskej prilbe, prípadne samotnú zváračskú prilbu. V krajnom prípade sa dá použiť ešte magnetický disk zo starých diskiet, ak ešte niekto má. Pri pozorovaní tohto javu platí zásada nepozerať sa na Slnko voľným okom, priamo cez ďalekohľad alebo cez slnečné okuliare.