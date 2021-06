Ochranári z Polonín rozhodujú o osude mladej šelmy: Vypustia medvedieho najdúcha do prírody?

Malý medvedík sa má k svetu. Zvieratko sa ešte v apríli v Poloninách, zatúlalo od mamky a museli ho odchytiť ochranári, lebo samo by v lesoch pri obci Runina (okr. Snina) nemuselo prežiť.

Onedlho sa má rozhodnúť, či milú chlpatú guľku vypustia do prírody, alebo skončí v nejakej zoo. Záchranná akcia medvedíka prebiehala pomerne pokojne, lebo mláďa našli v pomerne zúboženom stave. „Keď sme išli k mláďaťu, uvažovali sme nad tým, že najlepšie bude, keď ho necháme v prírode, ktorá sa o neho postará najlepšie. Potom sme však zistili, že je vysilené a zoslabnuté. Neostávalo nič iné, iba ho odchytiť a postarať sa o neho,“ prezradil zoológ Správy NP Poloniny, Jozef Štofík.

Teraz si však už nie je istý, či by samček, ktorý sa narodil v januári, v prírode prežil. „Čas na rozhodnutie, čo s ním, sa kráti. K jeho samotnému prežitiu by pre neho bolo lepšie, aby bol v nejakom zariadení. Ale na druhej strane, ak má žiť plnohodnotný život, je lepšie ho vypustiť do voľnej prírody,” pripomenul ochranár. V súčasnosti je medvieďa pod dohľadom odborníkov v špecializovanom zariadení Štátnej ochrany prírody (ŠOP).

„Je stabilizovaný a vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. Vzhľadom na to, že sa pracuje s možnosťou jeho voľného vypustenia do prírody, je tu minimalizovaný kontakt s človekomO ďalšom postupe a jeho prípadnom vypustení do voľnej prírody by sa malo rozhodnúť v najbližších týždňoch, pričom Zásahový tím pre medveďa hnedého pracuje s viacerými možnosťami aj lokalitami,” uzavrela Anna Weissová, manažérka pre komunikáciu ŠOP.

