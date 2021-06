Odborníci o tom hovoria čoraz hlasnejšie: Ako uprednostní covid automat zaočkovaných?

Ministerstvo zdravotníctva SR stále pracuje na COVID automate.

Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Avšak podľa neho nie je ani tak dôležité to, či v ňom budú redukovať farby, ale skôr to, ako čo najviac zvýhodniť zaočkovaných.

„Je potrebné urobiť opatrenia tak, aby sme zvýhodnili zodpovedných,“ skonštatoval Lengvarský. A na druhej strane, nemali by sa podľa neho veľmi segregovať tí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať. „Počet farieb v COVID automate nie je dôležitý, dôležitý je spôsob motivácie zaočkovať sa,“ doplnil minister.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová taktiež povedala, že intenzívne pracujú na COVID automate, no nie je to podľa nej jednoduché. „Súhlasíme s tým, že by sa mali dať určité výhody tým, ktorí sú zaočkovaní,“ uviedla Prokopová.

Pri tvorbe pôvodného COVID automatu nebola ešte otvorená čakáreň pre všetky vekové kategórie. „Nemohli sme vtedy uprednostniť zaočkovaných ľudí, pretože štát nedal všetkým možnosť byť zaočkovaným. Teraz, keď tú možnosť už majú, tak môžeme ten COVID automat upraviť,“ povedala Prokopová.