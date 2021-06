Neželaný návštevník zavítal do priestorov hračkárstva v Trenčíne.

,,Trenčianski príslušníci pohotovostnej motorizovenej jednotky boli privolaní ku kurióznemu prípadu. V predajni hračiek pod pokladňou zamestnankyňa zbadala hada. Nie gumeného, ale skutočného," informujú muži zákona na Facebooku Polícia SR - Trenčiansky kraj.

Predavačka ostala v poriadnom šoku. ,,Vystrašená privolala políciu. Policajti nelenili, vysúkali rukávy a šli neželaného návštevníka odchytiť. To sa im aj podarilo, dali ho do krabice a vypustili naspäť do prírody," znie na stránke polície.