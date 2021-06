Tisíce ľudí v Bratislavskom kraji nedostali pozvánku na druhú dávku očkovania: Župan Droba radí, čo robiť

V bratislavskom veľkokapacitnom očkovacom centre Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zaočkovali už takmer 140 000 obyvateľov, z toho asi 4000 ľudí nedostalo od štátu pozvánku na druhú dávku vakcíny.

Upozornil na to predseda BSK Juraj Droba. Spoločne s lekárom kraja a manažérom očkovacieho centra Tomášom Szalayom pritom avizujú, že najbližšie týždne budú najťažšie, pretože sa budú masovo prekrývať pozvaní na druhú dávku vakcíny od AstraZeneca či Pfizer.

"Skúsenosti nám hovoria, že ďalšie stovky až tisíce ľudí pozvánku na druhú dávku nedostanú. Vytvorili sme preto špeciálny formulár, kde sa na ňu môžete prihlásiť priamo k nám," avizuje Droba. Verejnosť žiada, aby tak robila len v prípade, ak uplynul odporúčaný čas, alebo má na skrátenie zdravotný dôvod. Zástupcov BSK podľa predsedu samosprávneho kraja denne kontaktujú stovky ľudí s otázkami či špeciálnymi požiadavkami. "Snažíme sa pomôcť, ale čelíme obrovskému náporu," uviedol. Pripomína, že očkovanie robí kraj ako službu ľuďom a v mnohom supluje štát. "V kraji momentálne na druhé vakcíny čakajú desaťtisíce ľudí, ktorým už lehota uplynula a sú pre nás prioritou," poznamenal Droba.

Intenzita očkovania vo veľkokapacitnom očkovacom centre BSK sa zvyšuje. Momentálne tu vakcinujú päť dní v týždni a kraj avizuje, že bude aj šesť dní v týždni. Problémy nastávajú, keď ľuďom neprichádza pozvánka na druhú dávku vakcíny. Lekár Szalay radí, aby ak do štvrtka ľuďom nepríde SMS na druhú dávku do očkovacieho centra BSK, očakávanú cez víkend, využili webový formulár kraja, alebo prišli na konci očkovacieho dňa na bratislavský Národný futbalový štadión. "Cez víkend sme takto zaočkovali druhou dávkou vyše 500 ľudí, ktorým neprišla pozývacia SMS od štátu," poznamenal Szalay. Väčšina týchto ľudí podľa jeho slov využila práve prihlasovací formulár kraja.

"Píše nám tam všelikto, zúfalí z fungovania iných inštitúcií. Ľudia, ktorí sa týždne nevedia dovolať na callcentrum. Ľudia, ktorým nikto neodpovedá na mail. Ľudia, ktorých dáta sa niekde stratili v preklade. Vraj už takýto formulár konečne pripravuje aj Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)," povedal Szalay. SMS z NCZI zvyknú podľa jeho slov chodiť v stredu, takže až vo štvrtok či piatok začína so svojím tímom manažovať zoznamy ľudí, ktorí nedostali pozvánku na druhú dávku. "Teda až keď je jasné, že pozvánka z NCZI naozaj neprišla. Predídeme tak duplicite pozvánok a zmätku na oboch stranách," vysvetlil. To, že sa do formulára BSK dostalo doteraz takmer 4000 ľudí, považuje za vysoké číslo. Pôvodne si myslel, že sa problém bude týkať len očkovaných AstraZenecou, ale stovkám občanom nechodí, ako tvrdí, pozvánka ani na vakcínu od Pfizeru a na BSK sa obracajú aj očkovaní vakcínou od Moderny.