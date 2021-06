Budú letné tábory len pre deti s PCR testom? Poslanec Habánik nešetril kritikou: Toto je neprijateľné!

Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda školského výboru Jozef Habánik (Smer-SD) považuje za neprijateľné, aby PCR testy na ochorenie COVID-19 pre detské letné tábory hradili rodičia.

Odmieta návrh konzília odborníkov, podľa ktorého by boli letné tábory dostupné len pre deti, ktoré sa pred nástupom preukážu PCR testom nie starším ako 72 hodín. Hovorí o polene hodenom pod nohy pracujúcim rodičom a poukázal na zvýšené výdavky rodičov za tábory o ďalších 50 či 70 eur, ktoré by táto podmienka znamenala. Vyzval preto ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby nehádzal zodpovednosť za nápady konzília odborníkov na rodičov. Ak štát nastaví takéto požiadavky, mal by ich podľa Habánika aj zaplatiť.

"Ak má ísť o protipandemické opatrenie, nech ho rodičom preplatí štát. Ak bola deťom opäť umožnená prezenčná forma vyučovania na školách a testovanie nie je povinné ani pre stredoškolákov, prečo by ním mali byť zaťažované práve deti, ktoré chcú ísť do letných táborov. Do táborov chodia najmä mladšie deti, napríklad deti 1. stupňa ZŠ, na ktoré sa ani doposiaľ nevzťahovala povinnosť testovania, a to ani antigénovými testami," skonštatoval Habánik. Poznamenal, že pre väčšinu rodín znamenala pandémia zvýšené náklady a mala na ne negatívne ekonomické dôsledky. Navrhované opatrenie sa podľa neho ešte viac dotkne početnejších rodín, ktorým sa náklady na letné tábory neúmerne predražia.

Habánik preto apeloval na ministra zdravotníctva, aby v prípade nastavenia takýchto podmienok pre tábory štát aj zaplatil náklady. "A rodičom nech prenechá už len samotné rozhodnutie, či svoje deti pošlú do letných táborov aj pod podmienkou testovania," dodal. Podčiarkol, že do úvahy treba brať aj to, že pracujúci rodičia prázdniny nemajú a chcú deťom zabezpečiť pekné prázdniny a prostredníctvom táborov chcú deťom dopriať plnohodnotné aktivity po takmer ročnom online vzdelávaní.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) už avizoval, že bude iniciovať, aby štát preplatil PCR testy, ktoré sú zatiaľ podmienkou pred nástupom detí do letných táborov. Pripustil tiež, že pravidlá pre letné tábory sa ešte môžu zmeniť.