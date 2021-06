Očkovanie je sprístupnené už aj pre deti od 12 rokov: Veľavravná reakcia ministra Gröhlinga

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) veľmi víta rozhodnutie sprístupnenia očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj pre vekovú kategóriu detí od 12 rokov. Uviedol to na svojom profile na sociálnej sieti.

"Očkovanie tejto vekovej skupiny schválila EMA. Už niekoľko týždňov takto očkuje Kanada aj USA. Vakcína bola schválená pre túto skupinu vo Veľkej Británii a postupne sa pridávajú aj ďalšie európske krajiny," povedal šéf rezortu školstva. Ako dodal, očkovanie je, samozrejme, dobrovoľné.

"Je na každom z nás, aby sme zvážili, či ho využijeme. Avšak vďaka očkovaniu dnes nepodliehame chorobám ako záškrt, tetanus či čierny kašeľ. Vďaka očkovaniu celej populácie sa dnes dostávame do lepších čísel. Môžeme sa tak vrátiť do bežného života, k fungujúcim školám aj spoločenskému životu," poznamenal minister. Ako tvrdí, vďaka prednostnemu očkovaniu učiteľov proti ochoreniu COVID-19 dokázali vytvoriť na školách bezpečné prostredie. "Aj naďalej ako ministerstvo ponúkame školám výjazdové očkovacie tímy pre zamestnancov, ktorí prednostné očkovanie nestihli využiť. O výjazdový očkovací tím môžu požiadať aj vysoké školy pre svojich študentov aj učiteľov," poznamenal Gröhling.

"Rozhodnutie sprístupniť očkovanie aj pre ďalšie vekové skupiny považujem za jeden z krokov, ako zminimalizovať riziko ďalšej vlny," povedal šéf rezortu školstva. Ako dodal, umožní to udržať spoločnosť a ekonomiku v bežnom chode. "A predovšetkým to umožní udržať v bežnom chode školy a spraviť ich čo najbezpečnejšími pre všetkých," uzavrel minister školstva. Na očkovanie proti novému koronavírusu sa môžu prihlásiť už aj deti od 12 rokov. Určená je pre ne vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech. Umožňuje to očkovací formulár na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).