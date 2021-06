Chlapi, pozor! Ak vás kontaktuje táto sexi Američanka, buďte ostražití

Prípady, kedy sa podvodníci vydávajú za pohľadných amerických vojakov a lákajú peniaze z dôverčivých Sloveniek, sú už chronicky známe.

V bezpečí pred špekulantmi však už nie sú ani slovenskí muži. Polícia registruje prvý prípad falošnej americkej vojačky. ,,Tieto fotky nám poslal náš fanúšik, ktorý nám uviedol, že ho oslovil profil americkej vojačky, údajne pôsobiacej v Jemene. O tomto type podvodu samozrejme vedel a s podvodníkom komunikoval viac menej, aby mu jeho pokus o podvod znechutil čo najviac," informujú muži zákona na Facebooku a vysvetľujú, ako podobné prípady prebiehajú.

,,Podvodník si založí profil, kde použije fotografie cudzej osoby. Cielene hľadá na Facebooku ženy/mužov v strednom veku, ktoré nemajú partnera. Lámanou slovenčinou s pomocou internetového prekladača, ale aj dobrou angličtinou si s nimi začína písať. Pôsobí na ich city. Môže to trvať týždne až mesiace, než sa odhodlá na vypýtanie si peňazí. Žena/muž je v tom čase zamilovaná/ý. Verí, že si píše so skutočným vojakom/vojačkou, ktorý je vo vojnovej zóne, kde sa nedajú tak ľahko vybrať peniaze. On chce za ňou prísť, len potrebuje malú sumičku na letenku. Alebo jej najprv pošle balík, no treba uhradiť poplatky, ktoré jej akože potom vráti. Rozbieha sa kolečko, ktoré sa často končí stratou celoživotných úspor," varujú policajti.