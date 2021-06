Koľko Slovákov čaká na vakcínu Sputnik V? Najviac záujemcov je v tomto kraji

Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 3344 ľudí. Najviac čakateľov, a to 516, je vo vekovej skupine 40 až 44 rokov. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA) dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Z hľadiska vekovej štruktúry je najmenej čakateľov, a to 23, vo veku 60 až 64 rokov. Ministerstvo zdravotníctva v utorok (8. 6.) večer informovalo, že povolí očkovanie aj ľuďom nad 60 rokov. O ruskú vakcínu má podľa najnovších dát záujem 132 ľudí vo veku 18 až 19 rokov, 356 ľudí vo veku 20 až 24 rokov, 385 ľudí vo veku 25 až 29 rokov, 494 ľudí vo veku 30 až 34 rokov. Vo vekovej kategórii od 35 až 39 rokov ide o 473 osôb a 466 záujemcov je vo veku od 45 do 49 rokov. Záujemcov vo veku 50 až 54 rokov je 271 a vo veku 55 až 59 rokov ich je 228.

Najviac čakateľov na túto vakcínu, a to 730, eviduje IZA v Žilinskom kraji. Po ňom nasleduje Prešovský kraj so 700 čakateľmi. V Nitrianskom kraji čaká na Sputnik V 663 ľudí. Ďalej nasleduje Banskobystrický kraj s 501 čakateľmi. V Bratislavskom kraji je 303 čakateľov. V Trenčianskom kraji čaká 211 osôb, v Trnavskom kraji je to 166 osôb. Najmenej záujemcov, a to 70, eviduje IZA v Košickom kraji.