Študentská rada vysokých škôl upozorňuje: Pri očkovaní sa zabudlo na týchto študentov!

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) považuje zaočkovanosť proti COVID-19 u študentov za nevyhnutnú podmienku na návrat k prezenčnej forme výučby.

Zahraniční študenti z krajín mimo Európskej únie (EÚ) však možnosť prihlásiť sa na očkovanie nemajú. Upozornila na to Ema Petriková, podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ. "Slovenskí študenti a študenti z EÚ majú možnosť sa prihlásiť do čakárne na očkovanie na rozdiel od zahraničných študentov, ktorí prichádzajú z krajín mimo EÚ a to pokladá ŠRVŠ za dieru v systéme," skonštatovala Petriková.

ŠRVŠ preto spoločne s ministerstvom školstva organizuje prieskum záujmu o očkovanie zahraničných študentov, na základe ktorého ministerstvo školstva zrealizuje zaočkovanie tejto skupiny vysokoškolákov. "ŠRVŠ vyzýva zahraničných študentov, aby vyplnili formulár dostupný na stránke ŠRVŠ a tak prejavili záujem o očkovanie," dodala Petriková.