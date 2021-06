Bratislava má nové školiace centrum pre budúcich policajtov: Matej a Soňa sa zhodli, čo bude najťažšie

Nové špičkové školiace centrum! Záujemcovia o službu v mestskej polícii (MP) sa po novom môžu vzdelávať aj v hlavnom meste.

Na Saratovskej ulici v Dúbravke rozbehli stredisko, kde sa budú učiť postupy pri zásahoch a veľa iného. Doteraz museli výcvik absolvovať v Nitre. Čo ich čaká?

Zatiaľ sa prihlásilo 19 nových záujemcov, ktorí sa chcú stať novými členmi MP v Bratislave. Výcvik však už nebudú musieť absolvovať vo vzdialenej Nitre. „Bratislava pre nich otvorila školiace centrum,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie MP Peter Borko s tým, že noví príslušníci sa najbližšie 3 mesiace budú učiť v priestoroch školiaceho centra na Saratovskej ulici.

„Ide o významný krok v mestskej polícii, vzdelávanie sa totiž vracia po ôsmich rokoch do hlavného mesta,“ konštatoval s tým, že jednou z bariér pre nástup nových mestských policajtov bola doteraz nutnosť absolvovať odborné vzdelávanie v Nitre. Podľa jeho slov včera nastúpilo do vzdelávania 8 žien a 11 mužov.

„Veľmi sa teším, toto zamestnanie je pre mňa istota dobrej práce, no je to najmä o pomáhaní ľuďom,“ uviedla úspešná uchádzačka a teraz už aj študentka Soňa (35) z Modry, ktorá je celý život športovkyňou a fitneskou. Jej spolužiak Matej (26) zo Senca už vie, že ak zloží záverečnú skúšku, chce robiť v zásahovej jednotke.

„Prvý deň bol vynikajúci, od inštruktorov až po spolužiakov. Je to naozaj na úrovni,“ zhodnotil. Jeho fyzické predpoklady sú rovnako výborné, pracoval ako ochrankár. Obaja sa zhodli, že najnáročnejšie bude z teórie určite právo, ktoré je však stavebným kameňom policajnej praxe. V stredisku trénujú modelové zásahy na človeka pod vplyvom drog, alkoholu či inak nebezpečnú osobu.

„Naučíme sa aj hmaty, chvaty, ale aj základy bojového umenia,“ potešili sa študenti. Náčelník mestskej polície Miroslav Antal dúfa, že vedomosti nadobudnuté počas štúdia využijú čo najlepšie. „Je to náročná, no zároveň pekná práca, tak nech vás chuť do nej nikdy neopúšťa,“ vítal 19 novicov s tým, že ďalší vzdelávací kurz je naplánovaný na jeseň tohto roka.