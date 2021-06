V Oravskej Polhore vzniká zaujímavá tradícia: Rodičia dostávajú k bábätkám špeciálny bonus

Zaujímavý nápad. V najsevernejšej obci Slovenska - Oravskej Polhore (okr. Námestovo) rodičia dostanú pri uvítaní svojich detí do života nielen finančnú hotovosť, ale aj bonus navyše.

Každého novonarodeného obyvateľa či obyvateľku dedina obdaruje sadenicou ovocného stromčeka. Miestni veria, že sa z toho stane tradícia a do obce pribudnú nielen nové ratolesti, ale aj desiatky stromov ročne.

Do štvortisícovej obce Oravská Polhora ročne pribudne až 70 novorodencov. Miestni radní prišli s nápadom, ktorý nielenže skrášli obec, zároveň bude roky pripomínať pamätný deň uvítania nových občanov.

„Naša obec sa hrdo hlási k iniciatíve Prorodinná samospráva, ktorej hlavným cieľom je motivovať obce a mestá k realizácii opatrení zameraných na zlepšovanie života rodín. Po dlhšom čase sme mohli opäť privítať našich nových občanov, síce rozdelení do troch skupín, bez slávnostného kultúrneho programu a pohostenia, ako to inokedy bývalo zvykom. Aj napriek obmedzeniam sme však veľmi radi, že sa nám aspoň takýmto spôsobom podarilo privítať našich 42 najmenších Oravskopolhorčanov. Okrem finančného príspevku dostali do života všetky rodiny aj sadenicu jablone,“ prezradil starosta obce Michal Strnál, ktorý dúfa, že tak započali novú tradíciu.

„Každý novonarodený obyvateľ Oravskej Polhory dostane sadenicu ovocného stromčeka. Ročne tak bude v našej obci zasadených minimálne 60 - 70 ovocných stromov. Za 10 rokov ich tak pribudnú stovky. Dedina bude krajšia a pevne veríme, že krajší bude aj život v nej,“ uzavrel spokojný starosta. Novopečení rodičia nápad privítali. Okrem 150 eur si tak domov odniesli aj sadenicu jablone, ktorá bude rásť spolu s ich ratolesťou.