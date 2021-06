V Tatrách finišujú s rekonštrukciou legendárnej zubačky: Na zváranie zubov dozerajú Švajčiari

Dávajú ju dokopy! Už vyše roka opravujú päť kilometrov dlhú zubačkovú trať na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách.

Budú po nej jazdiť zrenovované súpravy, ktoré do najmenších veľhôr sveta doviezli zo Švajčiarska za 40 miliónov eur. Vo vysokohorskom teréne pracuje na aluminotermických zvaroch aj partia robotníkov spod Álp, ktorí dozerajú na kvalitu spojov realizovaných pri teplote 2 300 °C.

V týchto dňoch na trati dlhej skoro 5 km dokončujú zvary zubov. „Začali sme na Štrbskom Plese asi pred mesiacom zvárať 12-metrové ozubnicové dielce, ktoré vyrobili vo Švajčiarsku. Oproti pôvodným sú dvakrát širšie. Urobili sme asi 400 aluminotermických zvarov pri teplote asi 2 300 °C. Jeden zvar zaberie aj hodinu,“ opísal náročnú prácu robotník Milan. „Sú tu aj štyria odborníci zo Švajčiarska, ktorí uchytenie a montáž zubov kontrolujú,“ dodal jeho kolega Ľuboš.

A kedy by sa nová zubačka mohla rozbehnúť? „Mali by sme ju dokončiť 21. júna, teda 10 mesiacov od začatia rekonštrukcie. Počítame, že do konca leta by sa mohlo začať s prevádzkou. Či vydrží ďalších päťdesiat rokov ukáže čas,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Štyri z piatich súprav, ktoré budú na trati premávať, sú už na Slovensku a intenzívne ich skúšajú na električkovej trati. Hneď ako bude hotový zvršok na zubačke, rozbehnú technicko-bezpečnostné skúšky na trati, čo môže zabrať aj mesiac.

Novinka spod Álp

Spustenie: koncom leta 2021

Rozchod: 1 000 mm

Prevýšenie: 458 m

Sklon trate: 150 ‰

Max. rýchlosť: 80 km/h

Kapacita: 179 pasažierov

Náklady: približne 60 miliónov €