Slovákom odpadá dôležitá povinnosť: Do tejto európskej krajiny sa dostaneme ľahšie

Belgicko zaradilo Slovenskú republiku s platnosťou od pondelka, 7. júna medzi oranžové krajiny.

Cestujúcich Slovákov sa tak netýka povinnosť predkladať 72-hodinový negatívny test na ochorenie COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.