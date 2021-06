Obec na Orave zasiahla tragédia: Kristiána († 15) na štvorkolke zmietlo SUV! Miestni popísali chvíle hrôzy

Zábavná jazda na štvorkolke sa v okamihu zmenila na tragédiu.

Kristiána († 15) na ulici v Mútnom (okr. Námestovo) zramovalo veľké čierne SUV, keď v nedeľu jazdil po miestnej komunikácii. Tínedžer na mieste podľahol devastačným zraneniam.

Vážnu nehodu už vyšetruje polícia. „Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 15-ročný nevodič viedol motorovú štvorkolku,,“ informovala žilinská policajná hovorkyňa G. Kremeňová s tým, že po náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Alkohol u vodiča zistený nebol. U nebohého chlapca bola nariadená pitva. Okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala. Deň po tragédii sa domácim len ťažko hľadali slová. „,“ smutne povedali miestni.

„Také nešťastie. To sa stalo v zlomku sekundy. Chlapec vyletel z vedľajšej cesty, vodič ho asi už dosť neskoro zbadal. Dupol na brzdy a vybočil do protismeru, no štvorkolku odhodilo. Hneď sa tam zbehli ľudia z domov,“ prezradil jeden z domácich.