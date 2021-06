Na ulici v Prešove ratovali malú škôlkarku: Sofinku zrazilo auto bez vodiča!

Trestuhodná nezodpovednosť! V piatok v Prešove zmietlo maličkú Sofinku (5) z Košíc zaparkované auto, ktoré sa spustilo z kopca.

Podľa polície nebolo správne zabezpečené. Doplatila na to maličká princezná, ktorá zhodou okolností v tom čase cupitala iba pár metrov nižšie a približujúce sa vozidlo nezaregistrovala. Našťastie prežila, no vyše tonový kolos jej zlomil nôžku. Škôlkarka po nehode podľa svedkov ani neplakala, v takom šoku bola...

K zrážke došlo v časti Surdok. Podľa informácií od susedov, dievčatko z Košíc bolo v Prešove na návšteve. Keď prechádzalo po ulici, z ničoho nič sa dalo o čosi vyššie svojvoľne do pohybu auto a nacúvalo do nej. „Auto nepatrí majiteľom domu. Je majetkom iného človeka, ktorý u nich zhodou okolností tiež bol na návšteve. Dievčatko ani nezaplakalo, asi z toho bolo v šoku,” prezradili susedia. Našťastie svah, z ktorého sa auto spustilo, a kým narazilo do Sofinky, prešlo asi desať metrov, bol iba mierny.

Inak mohlo dôjsť k tragédii obrovských rozmerov. Sofinka skončila podľa informácií Nového Času so zlomenou nohou. Prípad už rieši polícia. „V piatok popoludní na ulici Surdok v Prešove vodič vozidla Hyundai po zaparkovaní vozidla vo dvore rodinného domu dostatočne nezabezpečil toto vozidlo proti pohybu a neurobil také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,” informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

„Malá slečna utrpela viacero zranení s predpokladanou dobou liečenia viac ako 6 týždňov. Vodič, ktorý auto zaparkoval, nebol pod vplyvom alkoholu, čo potvrdila vykonaná dychová skúška. Bolo začaté trestné stíhanie vo veci pre ublíženie na zdraví,” doplnila Ligdayová. Zasahovali aj záchranári. „Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc zranenému dieťaťu. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, však viac informácií nemôžem poskytnúť,” konštatovala hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.