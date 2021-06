Prvý zaočkovaný ruskou vakcínou na Slovensku bol pútnik Igor: Prečo som sa rozhodol pre Sputnik V!

Priaznivci Sputnika V sa konečne dočkali! Ruská vakcína, ktorá Igora Matoviča stála premiérske kreslo a Mareka Krajčího pripravila o miesto ministra zdravotníctva, je po vyše troch mesiacoch konečne v očkovacích centrách.

Po množstve sporov ňou začali očkovať Slovákov, pričom prvým šťastlivcom s dávkou vakcíny bol v Žiline pútnik Igor. On ako aj ďalší záujemcovia v Žiline a v Bratislave prezradili Novému Času, prečo sa rozhodli práve pre neregistrovaný Sputnik.

Bratislava, poliklinika cudzokrajných chorôb

Ľudia sa zo Sputnika tešili

Očkovať ruskou vakcínou sa na tomto mieste môžu ľudia s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, ale aj takí, ktorí žijú v Bratislave. „Očkovaním sa zaoberáme už niekoľko desaťročí a sme veľmi radi, že môžeme očkovať aj Sputnikom,“ povedala riaditeľka a konateľka Ľubica Rozinová. Podľa jej slov dostali vakcíny v počte tisíc kusov, už v piatok minulý týždeň.

V pondelok sa malo na tomto mieste prvýkrát zaočkovať približne 60 ľudí, pričom nasledovné dni by sa toto číslo mohlo navýšiť až na 200. Príležitosť zaočkovať sa Sputnikom V hneď v prvý možný deň využil aj Bratislavčan Stanislav (59). „Na vakcínu Sputnik som si vyslovene počkal. Som rád, že je tá možnosť, no mohli to dovoliť aj skôr.“ Neuznanie vakcíny inými krajinami nevidí ako problém, pretože necestuje.

Aj Stanislavova rodina podporuje myšlienku očkovania Sputnikom. „Príbuzní majú na to lepší názor, ako na ostatné druhy. Napriek tomu sa niektorí nechali zaočkovať aj inými vakcínami,“ povedal s tým, že z očkovania neregistrovanou vakcínou obavy nemá, pretože sa ňou očkovalo v iných krajinách už minulý rok. Dopredu si netrúfa povedať, či sa zaočkovaný cíti bezpečnejšie. „Keby nebol Sputnik, tak v tejto momentálnej situácii sa zaočkovať nedám,“ dodal Bratislavčan.

Ďalší z čakajúcich bol Milan (60) z Modry. Obavy z očkovania neregistrovanou vakcínou taktiež nemá a neuznávanie inými krajinami nevníma ako problém, nakoľko nenavštevuje zahraničie. „Sputnik je klasická vakcína, nie je to na princípe mRNA a ani na vniku do DNA. Preto ju preferujem.“ Z vedľajších účinkov nemá strach, počíta s možnými teplotami. Pôvodne sa očkovať nechcel, no nakoniec sa rozhodol ísť do toho

Žilina, očkovacie centrum na Sasinkovej ulici

Pútnik Igor: Majú stáročné tradície vo vakcínach

V epidemiologickej ambulancii na Sasinkovej ulici v Žiline vládol v deň prvého očkovania Sputnikom V pokoj. Záujemcovia prichádzali postupne, čím predchádzali zdĺhavému čakaniu. Prvým zaočkovaným bol pútnik Igor, pre ktorého bola ruská vakcína jasnou voľbou. "Dôverujem tejto vakcíne z pohľadu toho, že bola vyvíjaná v krajine, ktorá má stáročné tradície vo vakcínach. Čakal som doslova na Sputnik, a keby mi nebol umožnený na Slovensku, požiadal by som o túto možnosť ruskú ambasádu," povedal s presvedčením pre TA3.

Ďalší zaočkovaný Jozef (58) zo Žiliny prezradil, že o tom, či sa dá, alebo nedá zaočkovať, vôbec neuvažoval. „Od socializmu mám všetky vakcíny v sebe, bola to pre mňa jednoznačná voľba,“ povedal rozhodnutý Žilinčan. „Keď sa rozoberali vakcíny, bolo mi jasné, že počkám na Sputnik,“ doplnil spokojný Jozef. Jeho slová potvrdila aj 58-ročná Žilinčanka Mária.

„Očkovať sa treba, je dobré, že si môžeme aj vybrať. Pre mňa bol Sputnik jediná voľba. Mohli by povoliť jeho použitie aj pre ľudí nad 60 rokov, aby sa mohol zaočkovať aj manžel. Má 62 rokov,“ doplnila Mária. Ako prezradili zdravotníci, v očkovacom centre, rozdiel v očkovaní Sputnikom V či inou vakcínou nijako nepostrehli.

„Každý deň zaočkujeme sto ľudí,“ prezradila sestrička s tým, že ak sa stane, že nahlásené osoby neprídu, zoberú i náhradníkov. „Väčšinou chodia so sprievodom, alebo majú termín na zajtra, a sú tu s niekým, tak zoberieme oboch naraz,“ vysvetlili v ambulancii.

„Plánujeme očkovať v pondelok, utorok a v stredu. Nebudeme miešať vakcíny. Máme to celkom dobre podchytené, aby sa nemiešali vakcíny. Tri dni pôjde Sputnik V, dva dni budeme potom pokračovať Pfizerom. Nasledujúci týždeň, ak sa nič nezmení, budeme opäť v pondelok, utorok, stredu a potom o tri týždne opäť, “ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva zo Žilinskej župy Silvia Pekarovičová a jedným dychom dodala, že zatiaľ prebehlo všetko v poriadku. „Nemáme hlásené žiadne zmeny a pozorne monitorujeme situáciu,“ doplnila riaditeľka s tým, že na očkovanie Sputnikom sa u nich prihlásilo až 608 ľudí.