Chaos okolo odchodu ministra Mičovského, prekvapivé rozhodnutie prezidentky a premiéra: Prečo ho tak ponížili?!

Takýto politický koniec zažije len málokto. Na začiatku bolo podanie demisie, potom prekvapivé rozhodnutie túto demisiu stiahnuť a na záver šokujúci zvrat po rozhodnutí prezidentky a premiéra.

Keď odchádzajúci minister pôdohospodárstva Ján Mičovský v pondelok na tlačovke novinárom emotívne vysvetľoval, prečo sa rozhodol na svojom poste zotrvať, ešte netušil, že sa snaží úplne márne. O necelé dve hodiny mu dvaja najvyšší predstavitelia štátu odkázali, že v úrade už nadobro skončil.

Podľa Prezidentského paláca totiž nie je možné, aby minister, ktorý podal demisiu, ju následne stiahol. Hoci názory na túto vec sa medzi ústavnými právnikmi rôznia, Mičovskému to už kožu nezachráni. Necelé dve hodiny po emotívnej tlačovke Mičovského sa v tejto veci stretla prezidentka Zuzna Čaputová s premiérom Eduardom Hegerom, a ten následne oznámil, že Mičovský už druhú šancu nedostane a novým ministrom pôdohospodárstva bude bývalý bankár Samuel Vlčan.

Toho paradoxne na ministerstvo pritiahol samotný Mičovský, keď z neho minulý rok nakrátko spravil svoju „dvojku“, no po troch mesiacoch a po kritike zo strany poľnohospodárov ho odvolal. Mičovského siahodlhé vysvetľovanie, prečo si nemôže dovoliť zo svojho postu odísť a kto všetko ho prehováral na to, aby zotrval, sa tak vo výsledku otočilo proti nemu.

Kráľ z boja neuteká

„Atmosféra a súvislosti, ktoré vytvorili poľnohospodári a lesníci, ma donútili pripomenúť si výrok Jana Luxemburského, že ,toho Boh dá nebude, že by český král z boje utíkal. Tak chcem povedať, že nerád by som utiekol z boja. A keď pôjdem z tohto boja, tak s pocitom, že iná možnosť nebola,“ hovoril Mičovský ešte v pondelok napoludnie novinárom. Zakrátko mu už Heger s Čaputovou odkázali, že iná možnosť ako jeho odchod z postu skutočne neexistuje.

„Keďže Ján Mičovský svoju demisiu už doručil do KP SR a Ústava SR nepozná úkon jej späťvzatia, prezidentka sa rozhodla demisiu ministra prijať a na základe návrhu premiéra Eduarda Hegera vymenuje do funkcie nového ministra Samuela Vlčana,“ povedal Martin Strižinec z Prezidentského paláca.

Demisiu Mičovský pôvodne podal pred dvoma týždňami v rámci vyvodenia politickej zodpovednosti za to, že vymenoval za šéfku Slovenského pozemkového fondu Gabrielu Bartošovú. Tú medzičasom zatkla polícia a je podozrivá z toho, že namiesto avizovaného boja proti korupcii mala, naopak, sama korupciu páchať.

Chcú zradiť vidiek

Mičovský sa Bartošovej venoval aj na pondelňajšej tlačovke. „Dodnes platí nielen prezumpcia neviny, ale aj to, čo som už povedal, že za rok aj jeden mesiac spolupráce s pani Bartošovou som bol s jej prácou spokojný,“ uviedol odchádzajúci minister. Mičovský argumentoval aj petíciou s podpismi vyše tisíc zamestnancov Lesov SR a tiež drobných poľnohospodárov, ktorí ho vyzývali, aby na svojom poste zotrval.

Poslednou kvapkou bola pre Mičovského podľa jeho vlastných slov iniciatíva koaličných poslancov, ktorí chcú odňať chránené územia spod pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva. „Je to hlboko nesystémový krok, ktorý považujem do istej miery až za zradu nášho slovenského vidieka,“ vyhlásil Mičovský.

Otázne je, do akej miery zohral v Mičovského rozhodovaní zostať na poste ministra rolu šéf OĽaNO Igor Matovič. Nie je tajomstvom, že práve on v rezorte od začiatku chcel mať práve Mičovského. Práve s Matovičom sa dosluhujúci minister rozprával a podľa jeho vlastných slov mu vyjadril podporu. Prezidentka s premiérom však napokon rozhodli inak a Mičovský má skončiť. Čo na to hovorí Matovič, sme sa nedozvedeli.

Je v schizofrenickom rozpoložení

Radoslav Štefančík, politológ

- Pravdepodobne len pán Mičovský vie, prečo sa správa takto zvláštne, pretože som nikde nezaznamenal nejaké aktivity predsedu vlády alebo Igora Matoviča, aspoň nie verejné, ktoré by ho mali presvedčiť, aby ostal vo funkcii. Nepamätám si, že by takéto niečo urobil niekto iný okrem pána Lajčáka. Ale na druhej strane nedávno odišla značná časť ministrov, ktorí vedeli, že sa po určitom čase vrátia späť. Ale oni zrejme neboli v takomto schizofrenickom rozpoložení, či áno, či nie.