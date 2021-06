Europoslanec Hojsík nechápe rozhodnutie Mičovského: Podkopáva to politickú kultúru a vytvára chaos

Rozhodnutie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) stiahnuť svoju demisiu je prekvapivé a pre budúcnosť rezortu škodlivé. Podkopáva to politickú kultúru a vytvára ústavný chaos.

Uviedol to europoslanec a podpredseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Hojsík. Slovenský vidiek podľa PS urgentne potrebuje krízový manažment. Mimoparlamentná strana Spolu vidí v rozhodnutí Mičovského dôsledok obchádzania pravidiel zo strany šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO).

Novým ministrom pôdohospodárstva by sa mal podľa Hojsíka stať krízový manažér. "Sám Ján Mičovský dnes vyhlásil, že trvá na tom, že jeho potenciálny nástupca by bol vo výkone funkcie lepší, ako on," skonštatoval v stanovisku. "Ján Mičovský nepriniesol nové informácie, ktoré by dávali dôvod na zmenu jeho rozhodnutia. Je dôležité si pripomenúť, že farmári na potenciálne korupčné správanie šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) upozorňovali ministra už pred rokom, no on ich ignoroval a korupciu v SPF si všimol až potom, čo jej šéfku zatkla NAKA," doplnil Hojsík.

Podľa strany Spolu rozohral hru minister Budaj. Potrebnú reformu o správe národných parkov ohrozuje podľa strany nevhodný spôsob, akým sa ju Budaj rozhodol presadiť. "Obchádzanie pravidiel, procesov, participácie a diskusie vždy zvyšujú riziko odporu. Teraz to viedlo k zásadnému nesúhlasu lesníkov, štátnych aj neštátnych majiteľov, ako aj k stiahnutiu demisie ministra," skonštatovala strana Spolu v stanovisku.

V pondelok však oznámil, že demisiu sťahuje. Odôvodnil to množstvom podporných vyhlásení na svoju adresu a tým, že nechce utekať z boja. Ďalším dôvodom jeho kroku je podľa jeho slov nedávny návrh skupiny poslancov koaličných strán, ktorí žiadajú odčlenenie lesov v chránených územiach od rezortu pôdohospodárstva. Mičovský s tým zásadne nesúhlasí a vníma túto iniciatívu aj ako zneužitie situácie, spojenej práve s jeho demisiou.