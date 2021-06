Očkovanie učiteľov naberá na obrátkach: Ministerstvo vysiela do regiónov výjazdové tímy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR pokračuje v očkovaní učiteľov a zamestnancov škôl z celého Slovenska. Po spustení vakcinácie v rezortnom očkovacom centre v Bratislave pokračuje rezort školstva výjazdmi do regiónov.

Koncom týždňa vyslal očkovací tím do Partizánskeho a Nitry, naplánované sú aj ďalšie mestá. Tímy budú vysielané na základe žiadostí jednotlivých riaditeľov či zriaďovateľov škôl. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva školstva.

„Chceme byť pripravení na nový školský rok, preto robíme všetky opatrenia, aby sme vytvorili bezpečné prostredie a minimalizovali možnosť zatvárania škôl. Aj preto sme v predchádzajúcich mesiacoch zaočkovali viac ako 50 000 učiteľov. Momentálne pokračujeme ďalej,“ približuje minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Prednostné očkovanie učiteľov a zamestnancov škôl považuje ministerstvo za jeden z krokov, ako udržať v školách čo najbezpečnejšie prostredie a zároveň pripraviť bezpečnejší nasledujúci školský rok. Aj preto v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Vajnory otvorilo rezortné očkovacie centrum. Prioritne je určené pre chronicky chorých, pre zamestnancov so zdravotnými komplikáciami, ale aj pre všetkých ostatných zamestnancov škôl.

V očkovacom centre v miestnom dome kultúry očkujú vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech v utorok, stredu a sobotu v čase od 12.00 do 16.00 h. Špeciálne výjazdové tímy oslovujú všetky vzdelávacie inštitúcie a na základe záujmu je vytvorený harmonogram s dohodnutým miestom a termínom očkovania v jednotlivých mestách. "Dávam preto do pozornosti zriaďovateľom a riaditeľom, aby nás kontaktovali, ak majú záujem o takýto výjazdový tím. Vie prísť priamo do mesta a vieme zaočkovať či už zamestnancov škôl, alebo jednotlivých záujemcov, aby september bol bezproblémový,“ doplnil Gröhling.