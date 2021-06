Predseda Súdnej rady Mazák sa na to už nemôže pozerať: Slovenská republika má problém!

Základnou príčinou nedostatku vhodných kandidátov Slovenskej republiky, teraz už na dve miesta sudcov Všeobecného súdu EÚ, sú prísne a neľahko splniteľné kritériá. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

„Len ukážka z tých, ktoré sú najvýznamnejšie. Musí ísť o preukázateľne významnú osobnosť v oblasti práva. Takú, ktorá 12 až 15 rokov pôsobila vo vysokej sudcovskej alebo obdobnej pozícii,“ spresnil s tým, že sudca musí ovládať francúzštinu, ktorá je pracovným jazykom Všeobecného súdu. Tiež musí ísť o právnika s nesporným morálnym kreditom, ktorý zaručuje jeho nezávislosť, nestrannosť a bezúhonnosť. Zároveň musí byť schopný pracovať ako sudca v medzinárodnom prostredí.

„Pritom výbor 255 nie je ochotný, ako to vyplynulo z jeho odporúčaní, zľaviť ani z jednej z jeho požiadaviek. Takže Slovenská republika má problém,“ zdôraznil. Slovensko stále neobsadilo pozíciu dodatočného sudcu Všeobecného súdu, hoci tak malo urobiť už v septembri 2016. Funkčné obdobie dodatočného sudcu je šesť rokov. „Súdna rada má zvoliť kandidáta a ako bude plynúť jeho funkčné obdobie, nie je úplne jasné, pretože toto nemôže uplynúť na prázdnom mieste. Inak povedané, nevieme s istotou povedať, či by kandidát na dodatočného sudcu končil už v roku 2022 alebo by bol vymenovaný na šesť rokov,“ upozornil Mazák.

Poradný výbor Rady EÚ naposledy neodporučil obsadenie pozície dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ Martinou Jánošíkovou. Neúspešnými kandidátmi boli v minulosti aj Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana. Posledné tri voľby kandidáta sa neuskutočnili, keďže oprávnené subjekty nepredložili Súdnej rade žiadne návrhy.