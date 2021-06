Ožratá mladá vodička usmrtila dôchodkyňu na bicykli: Mária († 65) nemala žiadnu šancu

Otrasná havária si vyžiadala ľudský život! K strašnej tragédii prišlo vo štvrtok pri Zlatých Moravciach.

Mladá vodička (27) tam podľa polície prešla do protismeru a ľavou stranou vozidla narazila do cyklistky. Dôchodkyňa Mária († 65) svojim zraneniam na mieste podľahla. Muži zákona dali Dominike (27) za volantom Peugeotu

Spitá 22-ročná vodička skončila s autom v priekope: Šialené, koľko nafúkala Opitá vodička a mŕtva cyklistka, to je smutná bilancia búračky pri Zlatých Moravciach. „Záchranné zložky boli vo štvrtok okolo ôsmej hodiny večer vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala neďaleko Zlatých Moraviec. Medzi obcami Volkovce a Olichov tam 27-ročná vodička pravdepodobne prešla do protismeru a ľavou stranou svojho vozidla Peugeot 207 zachytila 65-ročnú cyklistku. Tá utrpela pri zrážke zranenia nezlučiteľné so životom,“ informuje polícia. Auto po zrážke skončilo v poli.

Prítomná policajná hliadka podrobila vodičku dychovej skúške a jej výsledok bol šokujúci - 1,01 mg alkoholu na liter vydýchnutého vzduchu, čo je v prepočte 2,10 promile, teda stav ťažkej opitosti. „Vodička bola umiestnená do policajnej cely a po vytriezvení budú s ňou vykonávané ďalšie procesné úkony. Okolnosti tejto tragickej nehody, miera jej zavinenia a presná príčina budú predmetom vyšetrovania polície.ukončili muži zákona.