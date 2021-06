Fanúšikovia hokejistov povzbudzovali v krčmách, napriek vypadnutiu nie sú sklamaní: Dosiahli ste viac, ako sme čakali!

Prišli a povzbudzovali ostošesť! Slovenskí hokejisti sa na MS v Rige po dlhočizných 8 rokoch prebojovali do štvrťfinále.

Niektorí fanúšikovia si od mladého tímu pod vedením Craiga Ramsayho (70) sľubovali zázračný výsledok a postup do semifinále. Aj preto skalní prívrženci národného mančaftu zamierili do podnikov či na terasy, aby si pozreli duel s USA a urputne fandilii. Napokon sa to skončilo našou vysokou prehrou 1:6. Fanúšikovia boli síce smutní, no našim hokejistom posielajú povzbudzujúce odkazy.

Chlapci, boli ste super!

Jozef (43), IT pracovník, Košice

- Zo začiatku som bol z výkonu našich hokejistov príjemne prekvapený, hrali výborné zápasy. So Švajčiarmi to už dopadlo horšie, ale tam som cítil aj kus krivdy od rozhodcov, no celkovo výkon a nasadenie hodnotím ako veľmi dobré. Žiaľ, posledné dva zápasy nám nevychádzali podľa predstáv. Nie je to ten výkon, ako sme videli zo začiatku. Chýba nám naša zlatá generácia. Ale to nič, chlapci, boli ste super! Dobrá bola hlavne prvá päťka.

Mali ste hrať tvrdšie

Richard (42), IT pracovník, Košice

- Hra omladeného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie je mi veľmi sympatická od začiatku šampionátu. Mám však pocit, že chlapci v posledných zápasoch povolili. Myslím, že mali trošku viac pridať, aby sa im podarilo Američanov zdolať. Napriek tvrdému boju sa im to, žiaľ, nepodarilo. Chlapci mohli bojovať viac a tvrdšie, ale ďakujeme za výkon! Súhlasím, prvý útok hral skvele, ale ostatní zdarne sekundovali.