Via ferraty na Skalke opäť otvoria, pribudli novinky: Najťažšie trasy budú určené len pre túto skupinu

Via ferraty na Skalke v blízkosti mesta Kremnica budú po zimnej uzávere opäť otvorené v sobotu (5. 6.).

Niekoľkodňová revízia priniesla i úpravy ferratových trás s cieľom zvýšiť bezpečnosť návštevníkov. Najťažšie trasy tak budú určené už len pre skúsených lezcov. TASR o tom informovala koordinátorka cestovného ruchu a propagácie mesta Kremnica Veronika Chrienová.

V rámci revíznych prác boli na ferratách E-jha a F-úha vo Via ferratovom svete odstránené laná do výšky troch metrov, čo má overiť lezecké skúsenosti návštevníkov pred vstupom na najnáročnejšie trasy. „Cieľ bol ten, aby na najťažšie cesty chodili len ľudia, ktorí na to majú dostatočné fyzické schopnosti,“ uviedla pre TASR viceprimátorka Kremnice Iveta Ceferová s tým, že tento krok je i reakciou na časté zásahy Horskej záchrannej služby v minuloročnej sezóne.

Na ferrate F-úha boli v najťažšom previse doplnené roxorové nášľapy, na ferrate Via Commo s obtiažnosťou D pribudlo zostupové lano, vďaka ktorému majú lezci pred najťažšou pasážou možnosť z ferraty vystúpiť. „Na Via ferrate Komín sa nanovo urobili chodníky, zmenil sa i nástup na ferratu s obtiažnosťou E tak, aby sa ľudia nezhromažďovali v žľabe, do ktorého občasne padali kamene,“ dodala Ceferová.

Revízne práce na ferratách tiež spočívali vo výmene poškodených či opotrebovaných lezeckých prvkov. Vypracovaný bol aj návštevný a prevádzkový poriadok s pravidlami na pohyb na ferratách, ktorí návštevníci nájdu na novej webovej stránke www.viaferrataskalka.sk. Orientáciu na ferratách ľuďom uľahčí nový systém značenia.

Via ferraty na Skalke začalo mesto Kremnica budovať v roku 2017. K lokalite Via ferraty Komín v roku 2019 pribudol 80 metrov dlhý visutý most, ktorý je najdlhším lanovým mostom v strednej Európe.