Cestovateľ Martin Hanzel je sklamaný z jednej veci, no Slovákom radí: Sem choďte na letnú dovolenku!

Mnohí ľudia sa už nevedia dočkať, kedy budú môcť vyraziť na dovolenku k moru. Pandémia však mnohé veci skomplikovala. Ako zmenila cestovateľské návyky a čo si musí človek zistiť, keď chce vycestovať do zahraničia? Čo musí dodržať pri príchode zo zahraničia, aby neporušil nariadenia? Ktoré krajiny sú najmenej problematické a pri ktorých by minimálne do septembra mohla zostať stabilne dobrá situácia? O tom, ako sa bude líšiť cestovanie do zahraničia toto leto od leta 2020, sme sa zhovárali s vášnivým cestovateľom a zakladateľom Tour de Svet Martinom Hanzelom.